Первая коллекция одежды от внучки Дианы фон Фюрстенберг

19-летняя Талита выпустила первую собственную коллекцию для бренда бабушки - TVF.
В нее вошли женственные шифоновые платья, романтичные летние сарафаны, кроп-топы и юбки с деликатными цветочными принтами, другими словами, все то, что надела бы 19-летняя девушка в летний зной.
Здесь не найти фирменных платьев с запахом, за которые мы обязаны Diana von Furstenberg - Талита пошла своим путем.
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Стоимость вещей варьируется от 168 за юбку до 298 долларов за макси платье.