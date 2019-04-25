Первая коллекция одежды от внучки Дианы фон Фюрстенберг

Новости шоу бизнеса: Внучка Дианы фон Фюрстенберг официально присоединилась к семейному бизнесу.

19-летняя Талита выпустила первую собственную коллекцию для бренда бабушки - TVF.

В нее вошли женственные шифоновые платья, романтичные летние сарафаны, кроп-топы и юбки с деликатными цветочными принтами, другими словами, все то, что надела бы 19-летняя девушка в летний зной.

Здесь не найти фирменных платьев с запахом, за которые мы обязаны Diana von Furstenberg - Талита пошла своим путем.

Посмотреть эту публикацию в Instagram TOMORROW ! Публикация от Talita Von Furstenberg (@tvf) 23 Апр 2019 в 8:22 PDT

Стоимость вещей варьируется от 168 за юбку до 298 долларов за макси платье.