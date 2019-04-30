Прически 2019: трендовые украшения для волос, которые носят голливудские звезды Появляясь на красных дорожках знаменитости, как правило, продумывают свой выход до мелочей. Немаловажную роль в формировании образа играют украшения, которые иногда привлекают гораздо больше внимания, чем сам наряд звезды. В последнее время звездные стилисты делают акцент на незаслуженно забытые аксессуары для волос, которые с триумфом возвращаются на подиум.Вслед за любимыми крупными заколками и ободками звезды стали чаще появляться на мероприятиях с лентами и бантиками. Так же популярностью пользуются живые цветы и абсолютно новые решения.