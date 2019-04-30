Маникюр 2019: идеи мраморного маникюра (Фото)

Эти ноготки просто завораживают, ведь их дизайн, по сути, придумала сама природа. Экологичность и близость к природе сегодня являются законодателями моды, поэтому, все чаще в трендах появляются дизайны, тесно связанные с эко-мотивами. Мраморный маникюр следует делать в натуральных оттенках, присущих благородному камню. Светло-серый с серыми или черными прожилками, черный - с зелеными или нежно розовыми, коричневый - с темно-серыми. Очень дорого будет смотреться ногтевой "мрамор" с золотыми прожилками. Форма ногтя под эту модную тенденцию подойдет любая: и острый "стилет" и круглый овал.