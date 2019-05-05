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Прически 2019: стильные укладки на короткие волосы (Фото)
Если короткие волосы уложены правильно вы будете выглядеть женственно и сексуально. У каждой женщины дома есть фен, фиксирующее средство и расческа с плойкой – весь необходимый арсенал для укладки. С помощью фена и круглой щетки можно как закручивать локоны, так и вытягивать их, волосы можно сушить одновременно укладывая. Укладывая волосы в разных направлениях, создается объем с легкой небрежностью, предавая женщинам игривый шарм. Прическу фиксируем лаком.
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