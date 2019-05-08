Шедевры мирового искусства на теле: шикарные тату о мастера из Турции (Фото)

Художественная копия — это тоже искусство. Работы Эвы поражают точностью и тонкостью деталей и, вместе с тем, в каждом из хорошо известных шедевров прослеживаются новые грани. Татуировка остается на теле на всю жизнь, так почему же не запечатлеть на коже любовь к прекрасному? Турецкая художница в течение многих лет создает свои знаменитые чернильные копии мировых шедевров на коже клиентов. Она вносит часть истории искусства в повседневную жизнь, оставляя на телах миниатюрные картины Ван Гога, Эдварда Мунка и других гениев живописи. Смотрите потрясающие работы талантливой татуировщицы дальше.