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Среда, 08.05.2019
Шедевры мирового искусства на теле: шикарные тату о мастера из Турции (Фото)
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Шедевры мирового искусства на теле: шикарные тату о мастера из Турции (Фото)

Художественная копия — это тоже искусство. Работы Эвы поражают точностью и тонкостью деталей и, вместе с тем, в каждом из хорошо известных шедевров прослеживаются новые грани. Татуировка остается на теле на всю жизнь, так почему же не запечатлеть на коже любовь к прекрасному? Турецкая художница в течение многих лет создает свои знаменитые чернильные копии мировых шедевров на коже клиентов. Она вносит часть истории искусства в повседневную жизнь, оставляя на телах миниатюрные картины Ван Гога, Эдварда Мунка и других гениев живописи. Смотрите потрясающие работы талантливой татуировщицы дальше.
Фото: bigpicture.ru
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Художница, Татуировка, Тату, Тату-мастер, Эва Карабудак.
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