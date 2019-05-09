Маникюр 2019: трендовые цвета этого сезона

Новости шоу бизнеса: У женщины часто цвет ногтей зависит от настроения, погоды за окном или аутфита, выбранного в честь того или иного события.

Но пристальное внимание красавиц также приковано и к трендсеттерам. Эти роскошные девушки знают секреты комбинирования необычных оттенков, разбавляющих скучный макияж или образ из базовых вещей. Так каков же он – модный цвет лака для ногтей, покоривший бьюти-критиков по всему миру?

Рассмотрим тенденции современного маникюра, сортируя их по цветам:

Королевский синий. Глубокий, благородный и насыщенный синий пигмент в величественном уединении. Никаких дизайнов, фольги или вензелей – только роскошь бархатного оттенка.

Трендовый коричневый. Отдадим дань шальным 90-м, когда коричневее вашей помады был только контур губ. Цвет, успешно обретший вторую жизнь, благодаря неугомонному семейству Кардашьян в целом и Кайли Дженнер в частности.

Воинственный зеленый. Более известный как цвет "хаки". Универсальный и предельно спокойный, отлично сочетающийся с повседневным нарядом и не привлекающий излишнего внимания.

Многогранный тауп. Если изначально этот серый оттенок с выраженным фиолетовым подтоном годился только для контурирования скул, то сейчас тауп уверенно завоевывает новое пространство – ноготки смелых красавиц.

Соблазнительный красный. Уместен в официально-деловом стиле, а также одинаково выигрышен на романтическом свидании или бизнес-конференции. Вы всегда будете в центре внимания толпы.

Нюдовый – новый черный. Забудьте о мрачных, готических оттенках тьмы. Современная девушка легкая, амосферная и вдохвновляющая. Разве вы не такая?