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Стильный look королевы Иордании: национальные вышиванки

Стильный look королевы Иордании: национальные вышиванки
10:11 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: instagram.com

Новости шоу бизнеса: Жена иорданского короля Абдаллы II имеет в гардеробе не только стильные платья и юбки, но и роскошные вышиванки. Королева Рания стала эталоном грации.

После того, как королева Рания вышла замуж за монарха, сразу же начала выполнять свою работу на почетном посту. Рания не только поддерживает своего мужа во время официальных мероприятий и поездок, но и заботится о сферах образования, здравоохранения, возможностях сообществ и молодежи в стране. Следовательно представительница королевской семьи активно участвует в светских и научных событиях, где демонстрирует идеальный стиль и красоту.

Стоит отметить, что королева Рания – яркий пример того, как современная женщина может из национального наряда сделать стильный look. В гардеробе иорданской красавицы есть немало вышиванок, которые она надевает даже на очень важные встречи, выглядя роскошно в такой одежде.

Во время очередной поездки в иорданского города Аджлун королева Рания запланировала встречу с местными жительницами, которые как раз готовились к Рамадану. На такую особую встречу Ее Величество одела бархатное платье-вышиванку с ярким орнаментом, чем ошеломила всех участников мероприятия.

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Стоит отметить, что вышитый орнамент не только украшал верх платья, но и рукава. А продольные линии из цветов подчеркнули стройную фигуру королевы Рании.

Напомним, что  процент женщин, занимающих руководящие посты в бизнесе, с каждым годом растет. Одновременно с этим меняется и деловой дресс-код бизнес-леди. Для создания правильного гардероба успешной женщины можно обратить внимание на стиль первых леди и королевских особ.

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Вышиванка, Гардероб, Королева, Королева Рания, Стильные платья.
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