Стильный look королевы Иордании: национальные вышиванки

После того, как королева Рания вышла замуж за монарха, сразу же начала выполнять свою работу на почетном посту. Рания не только поддерживает своего мужа во время официальных мероприятий и поездок, но и заботится о сферах образования, здравоохранения, возможностях сообществ и молодежи в стране. Следовательно представительница королевской семьи активно участвует в светских и научных событиях, где демонстрирует идеальный стиль и красоту.
Стоит отметить, что королева Рания – яркий пример того, как современная женщина может из национального наряда сделать стильный look. В гардеробе иорданской красавицы есть немало вышиванок, которые она надевает даже на очень важные встречи, выглядя роскошно в такой одежде.
Во время очередной поездки в иорданского города Аджлун королева Рания запланировала встречу с местными жительницами, которые как раз готовились к Рамадану. На такую особую встречу Ее Величество одела бархатное платье-вышиванку с ярким орнаментом, чем ошеломила всех участников мероприятия.
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إفطار رمضاني مع سيدات عجلون بقلوبهن النابضة بالطيب والجمال وأحاديث العطاء والمحبة والخير للأردن وأهله #الأردن #حب_الأردن #رمضان Breaking fast with the kind women of Ajloun this evening. Your warmth, compassion, and deep love for Jordan and its people shine through your every gesture #Jordan #LoveJO #Ramadan
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المشاريع الناجحة التي سمعت عنها اليوم تعكس طموح وهمم رجال وسيدات محافظة الطفيلة. الله يقويكم وتبقوا معطائين لمجتمعاتكم #الأردن #حب_الأردن The projects I heard about today from the residents of Tafileh are testament to its people’s ambition and resolve. I wish you further growth and prosperity #Jordan #LoveJO
Стоит отметить, что вышитый орнамент не только украшал верх платья, но и рукава. А продольные линии из цветов подчеркнули стройную фигуру королевы Рании.
Напомним, что процент женщин, занимающих руководящие посты в бизнесе, с каждым годом растет. Одновременно с этим меняется и деловой дресс-код бизнес-леди. Для создания правильного гардероба успешной женщины можно обратить внимание на стиль первых леди и королевских особ.