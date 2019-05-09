Особый статус и официальный стиль: Мелания Трамп, Кейт Миддлтон и другие политические персоны

Новости шоу бизнеса: Современная женщина - это не только мама и хозяйка дома, но и бизнес-леди.

Процент женщин, занимающих руководящие посты в бизнесе, с каждым годом растет. Одновременно с этим меняется и деловой дресс-код бизнес-леди. Для создания правильного гардероба успешной женщины можно обратить внимание на стиль первых леди и королевских особ.

Если раньше гардероб женщины в сфере политики ограничивался безликими строгими платьями и костюмами, то теперь ситуация значительно изменилась. Чтобы более наглядно понимать, о чем речь, разберем гардеробы Мелании Трамп, Брижит Макрон, Кейт Миддлтон и других политических персон, стиль которых всегда в центре внимания.

Мелания Трамп

Ходят слухи, что Мелания Трамп далека от политики и даже до сих пор плохо говорит по-английски, но каждый официальный выход первой леди США оказывается в центре внимания. Мелания Трамп не особо придерживается протоколов, связанных со стилем первой леди. А точнее, она постоянно их нарушает. К слову, нельзя считать ее в этом деле первопроходцем. До этого Мишель Обама уже внесла большую лепту в изменение классического образа первой леди США. Но вернемся к Мелании и ее стилю.

Мелания Трамп привыкла к роскоши, за что ее как раз постоянно осуждают. В ее гардеробе одежда от Dolce&Gabbana, Ralph Lauren и других именитых брендов. Как правило, все ее образы дополнены лодочками на шпильках от Christian Louboutin. И сколько бы не ругали Меланию за это, вряд ли она расстанется со своим дорогим гардеробом. Но не только любовь к роскоши отличает Меланию от других первых леди США.

Что же можно наблюдать в настоящий момент? Хочется обратить внимание, что в гардеробе Мелании появилась больше брючных костюмов. В целом это модный тренд последних сезонов. И Мелания не могла его упустить. Мелания Трамп в брючных костюмах - отдельная тема. Сложно отрицать, что костюмы на первой леди США выглядят потрясающе и при этом женственно. СМИ достаточно долго обсуждали ее белоснежный костюм от Christian Dior на ежегодном обращении президента США к Конгрессу. Затем был не менее эффектный выход в костюме нежно-розового оттенка от Emilio Pucci.

Теперь поговорим о цвете. Все мы прекрасно знаем, что деловой гардероб как правило состоит из нейтральных оттенков. Но это правило Мелания тоже любит нарушать. Она выбирает яркие цвета, которые балансирует с помощью строго кроя или лаконичности в образе.

Что можно взять на заметку или краткое резюме:

Стиль Мелании Трамп - хороший источник вдохновения для современной бизнес-леди. Если хотите приблизиться к ее образам, то стоит делать акцент на дорогие ткани в образах (не обязательно именитые бренды). Затем можно приобрести хотя бы один брючный костюм, который будет идеально сидеть по фигуре. И финальный штрих - яркие акценты в образе.

Брижит Макрон

Первая леди Франции Брижит Макрон любит нарушать правила политического дресс-кода не меньше, чем Мелания Трамп. Эту женщину одновременно хвалят и критикуют, но её влияние отрицать невозможно. Брижит любит короткие коктейльные платья и лаконичные силуэты.

Интересно, что даже для официальных мероприятий Брижит может выбрать джинсы. Даже для своей первой обложки ELLE France Брижит появилась в белом жакете и классических джинсах. Вот это демократичный подход.

Что можно взять на заметку или краткое резюме:

Образы первой леди Франции очень легко повторить, они достаточно простые и лаконичные. Но обратить особое внимание стоит на сочетание брендовой одежды и кэжуал. Даже если вы добились больших успехов в карьере, это не значит, что пора забыть о джинсах и кроссовках. Просто нужно понимать, насколько это уместно в той или иной ситуации.

Кейт Миддлтон

О гардеробе герцогини Кембриджской Кэтрин можно написать целый учебник (возможно, он уже есть). Так уж получилось, что за несколько лет Кейт стала любимицей Великобритании и главной иконой стиля. Стиль Кейт Миддлтон - хороший пример элегантного и сдержанного гардероба. Если Вам важно в своей деловой одежде показать и женственную сторону, то обязательно посмотрите на стиль Кейт Миддлтон.

Она выбирает демократичные марки, с легкостью появляется дважды в одном и том же вечернем платье на разных мероприятиях.

Но теперь начнется новая глава в стиле Кейт Миддлтон. Так как, над ее стилем теперь работает новый стилист Вирджиния Чедвик-Хили. В последних образах герцогини Кембриджской уже можно заметить изменения. Ее стиль становится более ярким, а в гардеробе появляются новые бренды - Missoni, Prada и Mulberry. Хотя кардинальных изменений в ее стиле точно не будет, так заверяет новый стилист.

Что можно взять на заметку или краткое резюме:

Если на работе вам нужно показать не стальную хватку, а свою женственную сторону, то стиль Кейт Миддлтон поможет в формировании желаемого гардероба. Кейт любит лаконизм, но при этом детали в ее образах решают все. Банты, цветочные принты, пастельные оттенки - вот, что нужно взять на вооружение.

Королева Рания

Королева Рания аль-Абдулла - идеально сочетание восточного и европейского стиля. Стиль королевы Рании в некоторых моментах можно сравнить со стилем Мелании Трамп. Эти статные женщины любят дорогие бренды и умеют их носить. Но все же гардероб королевы Рании более мягкий и женственный. Она стремится к нейтральным оттенкам, которые выгодно подчеркивают ее яркую внешность.

Подведем небольшие итоги и разберемся, как распоряжаться полученными знаниями. Все эти примеры помогут для формирования гардероба успешной бизнес-леди. Были взяты разные типажи, поэтому легко ориентироваться. Но если у вас строгий дресс-код, прописанный в корпоративных документах, то его нарушение может повлечь неприятные последствия. В любом случае, в свободное время можно примерять современный "гардероб власти", который в дальнейшем вдохновит вас на карьерные подвиги!