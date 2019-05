Кейт Миддлтон и принц Уильям принялись убирать пляж

Герцоги Кембриджские продолжают свой официальный визит в . Принц Уильям и Кейт Миддлтон посетили очередной город, в котором не только пообщались с британцами, но и, забыв о королевских титулах, принялись убирать пляж.

Именно в Ньюборо королевская чета запланировало встречу с учениками местной школы и активистами.

Городок Ньюборо расположен на берегу Ирландского моря, поэтому многие жители не на словах знают, насколько угрожающими является загрязнение водоемов пластиковыми отходами. Затем активисты совместно со школьниками проводят немало времени на пляжах, очищая их от мусора. Принц Уильям и Кейт Миддлтон пообщались с жителями города и узнали, как они видят решение этой проблемы.

At Newborough Beach The Duke and Duchess of Cambridge joined pupils from local primary schools on a beach clean-up organised by the Isle of Anglesey County Council and marine conservation group @sascampaigns. pic.twitter.com/orMukZMBz1

— Kensington Palace (@KensingtonRoyal) 8 мая 2019 г.