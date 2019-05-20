Бородачи завоевывают мир: Престижный конкурс среди бород и усов прошел в Антверпене (Фото) В прошедшие выходные, с 17 по 19 мая, в Антверпене, Бельгия, прошел Чемпионат мира среди бородачей и усачей World Beard and Moustache Championships. Принять участие в одной из 17 категорий стиля бороды и усов съехались конкурсанты из разных стран.