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Главное условие - выглядеть ненормально: тренды 70-х, которые никогда не вернутся

Смотрите фото (14)
Главное условие - выглядеть ненормально: тренды 70-х, которые никогда не вернутся
10:21 Вт, 21 Май 2019 Телеграф bigpicture.ru Фото: bigpicture.ru

Новости шоу бизнеса: Судя по царившим стилям: этно, классика, романтика, фольклор, хиппи, спорт, милитари, сафари, диско, унисекс, панк, - ключевым словом тогда было "антимода".

  • 1

    Виниловые комбинезоны

    Да, это футуристично, однако готовы поспорить, что кожа в них не дышала и было безумно жарко. Уже тогда из этого материала шили комбинезоны. Позже винил перекочевал в область одежды для интимных развлечений, но теперь он снова в моде. Из винила шьют плащи, пальто, брюки, юбки и даже платья. 

  • 2

    Брюки клеш

    Были популярны с 60-х по 70-е, даже воскресли в 90-х, однако до сих пор остаются самым спорным трендом. В 70-х в мужской гардероб проникает все, что было связано с женской модой: каблуки, платформы, рубашки приталенного силуэта в цветочек, цветной трикотаж и брюки клеш. Причем клеш был популярен как среди женщин, так и среди мужчин. Стал отчетливо просматриваться стиль унисекс в гардеробе: все, что можно мужчине можно и женщине, все, что можно женщине, позволительно и мужчине. В наше время клеш носят только представительницы слабой половины, но кто его знает, что будет дальше.

  • 3

    Рубашки с широкими воротничками

    Костюм красит любого мужчину, однако рубашка с широким воротом а-ля 70-е способна все испортить. Это был хит моды 70-х! Рубашки и платья с огромными воротниками носили все. Сейчас этот тренд перекочевал в нашу жизнь, но пока только в мужскую моду.

  • 4

    Купальники с вырезами

    В 70-е слишком много загорали, а купальники со всяческими вырезами оставляли чрезвычайно оригинальные линии загара.

  • 5

    Блестящие рубашки

    Мы любим Джона Траволту, но как актера и танцора, а не спортсмена по фигурному катанию в блестящем костюме.

  • 6

    Платья с принтом и широким рукавом

    если яркие принты еще можно пережить, то эти рукава наводят на мысли о наволочке. Платья, как будто из лоскутов, которые смешивали в себя разные узоры, и чем ярче картинка, тем лучше. Сейчас такое можно встретить в стиле бохо, который невероятно популярен в наше время, а все благодаря 70-м.

  • 7

    Пирсинг

    С пирсингом тоже должно быть все в меру.

  • 8

    Космические платья + белые сапоги

    В этом случае можно наблюдать два тренда родом из 70-х, которые сегодня покорили все подиумы мира. Платья строгого силуэта с космическим принтом + белые сапоги чулки . если ты сегодня наденешь на себя точно такой комплект - тебе присвоят звание "иконы стиля".

  • 9

    Шипованные ремни

    Такие ремни стали носить панки в 70-х, а позже подхватили тинейджеры нулевых.

  • 10

    Ультраширокие штаны

    Родственники брюк клеш, может быть, и выглядели неплохо, однако были не самым практичным предметом гардероба.В 70-х все модные эксперты были возмущены новой моделью широких брюк: "Вся эта ткань подметает землю, собирая пыль и грязь", - негодовали они, а теперь - это самая модная модель брюк нового сезона. Все признанные модницы носят такие.

  • 11

    Полоски

    В 70-е любили одежду с полосками. Наряжались в нее буквально с ног до головы.Полоска везде: на брюках, платьях, верхней одежде. Широкая, узкая, цветная - все это тренд нового сезона 2018. А в 70-х ее носили так.

  • 12

    Топы с завязками на груди

    Пожалуй, их место на пляже, а не в обычной жизни.

  • 13

    Невероятно высокие каблуки

    Высота каблуков на фото - 20 см. Сегодняшним "носкам под босоножки" ты можешь сказать "спасибо" 70-м. Эта странная мода – тренд последних нескольких сезонов. Неважно, высокие это носки или короткие, главное, что они есть.

    Напоминаем, что 91-летняя женщина по имени Вера пережила войну, голод, вышла замуж, родила троих детей, воспитала внуков и сейчас, как говорит она сама, доживает свои "последние сезоны".

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    Все по теме:

    Клеш, Топы, Мода 70-х, Антимода, Выглядеть ненормально, Космический стиль.
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