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Суббота, 15.06.2019
Педикюр 2019: простые и в тоже время оригинальные идеи для Ваших ножек (Фото)
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Педикюр 2019: простые и в тоже время оригинальные идеи для Ваших ножек (Фото)

Французский педикюр почти так же популярен, как и маникюр, поэтому не удивительно, что вместе с маникюром он претерпел не мало перемен. Теперь это не просто стандартная улыбка. Сама улыбка может быть самых затейливых форм, кроме того, не лишним будет и украшение. Украсить французский педикюр можно затейливым узором, оригинальной лепкой или всеми любимыми стразами. Улыбка не обязательно должна сильно выделяться от основного фона, можно даже сделать ее в одном цвете, изменив лишь текстуру: смесь мата и глянца одного цвета выглядит просто сногсшибательно.
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