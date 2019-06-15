|
|
Педикюр 2019: простые и в тоже время оригинальные идеи для Ваших ножек (Фото)
Французский педикюр почти так же популярен, как и маникюр, поэтому не удивительно, что вместе с маникюром он претерпел не мало перемен. Теперь это не просто стандартная улыбка. Сама улыбка может быть самых затейливых форм, кроме того, не лишним будет и украшение. Украсить французский педикюр можно затейливым узором, оригинальной лепкой или всеми любимыми стразами. Улыбка не обязательно должна сильно выделяться от основного фона, можно даже сделать ее в одном цвете, изменив лишь текстуру: смесь мата и глянца одного цвета выглядит просто сногсшибательно.
Смешные картинки о котах для поднятия настроения
"Внешний вид десерта так же важен": кондитер превращает десерты в миниатюрные миры (Фото)
Бразилия - Боливия: лучшие моменты матча-открытия Кубка Америки 2019 (Фото)
Позитива много не бывает: уморительные картинки
Не повезло так не повезло: люди, у которых очень "интересные" имена и фамилии
Маникюр 2019: яркие и сочные летние идеи дизайна ногтей (Фото)
Бюджетный декор: несколько доступных идей, которые не ударят по кошельку (Фото)
"Почему я одна?": типичные ошибки, которые допускают женщины
Прически 2019: невероятный и очень популярный розовый цвет волос (Фото)
Жизнь в одиночестве - это не всегда грустно: иллюстрации, которые это доказывают (Фото)
Нетипичный Нью-Йорк: непривычный взгляд на "Большое яблоко" (Фото)
Не умеешь сам, научись у приматов: уморительные уроки пикапа
Красивые, милые и позитивные кошечки: вид снизу
Настоящий рай для перфекциониста: потрясающая игра цвета (Фото)
"Вы похожи на свою собаку": питомцы, которые напоминают своих хозяев
Творческий папаша: этот папа знает толк в детских снимках (Фото)
"Вечное" украшение: завораживающие тату на шее (Фото)
"Я ушла. Веди себя хорошо!": что говорят хозяева своим питомцам перед уходом из дома
Летняя диета: как и чем питаться в период жары
"Осторожно, злой пес": ну очень и очень "злющие" собачки
Привычки по уходу за кожей, которые стоит привить детям
Вот так выглядит звук: самые необычные фото, которые вы видели в своей жизни (Фото)
Стильные купальники для plus size: фото полненьких девушек, которые выглядят очень соблазнительно
Лето - время для преображения сада: креативные идеи подставок для цветов
Мода 2019: стильные летние образы с трендовым принтом tie-dye