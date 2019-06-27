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Функция дополненной реальности: Gucci представила сервис для виртуальной примерки кроссовок

Функция дополненной реальности: Gucci представила сервис для виртуальной примерки кроссовок
21:44 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса: Пока сервис доступен только для устройств на базе iOS.

26 июня в приложении Gucci появился новый инструмент, благодаря которому пользователи могут примерить кроссовки бренда, не выходя из дома.

В данный момент технология работает только с моделями из линейки Ace, которые представлены в разном дизайне - от классических белых кроссовок до украшенных жемчугом и логотипом бренда. В Gucci сообщили, что в скором времени в приложении станут доступны модели, еще не поступившие в продажу.

Функция работает просто: пользователь выбирает понравившийся дизайн кроссовок, наводит камеру на ноги, а 3D-модель выбранной обуви "надевается" на них.

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Полученное изображение можно сфотографировать, сохранить и при желании выложить в соцсети. Также под выбранной моделью появляется линк на ее покупку в онлайн-магазине.

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Кроссовки, Gucci, Модный бренд, Виртуальная примерка.
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