Маникюр 2019: интересные идеи цветного френча (Фото)

Мода изменчива, она постоянно готовит для нас все новые и новые сюрпризы, поэтому даже французский маникюр видоизменяется, радуя своих почитательниц свежими идеями. Одна из таких идей – цветной френч, который смотрится не менее изысканно, чем его классическая разновидность, но при этом он предоставляет больший простор для самых смелых экспериментов с цветовой палитрой. Существует несколько разновидностей цветного френча. Во-первых, можно покрыть ногтевую пластину лаком нейтрального оттенка, как для классического варианта, а улыбку сделать цветной. Есть и другой вариант – цветной ноготь с белой улыбкой.