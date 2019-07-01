|
|
Маникюр 2019: интересные идеи цветного френча (Фото)
Мода изменчива, она постоянно готовит для нас все новые и новые сюрпризы, поэтому даже французский маникюр видоизменяется, радуя своих почитательниц свежими идеями. Одна из таких идей – цветной френч, который смотрится не менее изысканно, чем его классическая разновидность, но при этом он предоставляет больший простор для самых смелых экспериментов с цветовой палитрой. Существует несколько разновидностей цветного френча. Во-первых, можно покрыть ногтевую пластину лаком нейтрального оттенка, как для классического варианта, а улыбку сделать цветной. Есть и другой вариант – цветной ноготь с белой улыбкой.
Педикюр 2019: различные идеи френча для ваших ноготков (Фото)
Люди, похудевшие настолько, что их невозможно узнать (Фото)
Вы засмеетесь: забавные люди, которые помешались на гаджетах
Девушки за рулем: убойные снимки, которые рассмешат на всю ночь
Трогательные снимки, которые доказывают, что животные самые лучшие друзья (Фото)
Смех да и только: прикольные картинки с подписями
Приключения Гулливера или как нелегко высоким людям
Невероятные пейзажи Западной Австралии в объективе Бена Броуди (Фото)
Удивительные фигурки из арахисовой скорлупы (Фото)
И так сойдет: подборка работ от горе-дизайнеров
Слишком жизненно: уморительные картиночки для хорошего настроения
"Привет, ХаХаски": уморительные домашние любимцы
Вы вряд ли захотите это попробовать: "неаппетитные" десерты от креативного повара (Фото)
Настроение - выше крыши: смешная подборка картинок
Кто живет на дне океана: удивительные обитатели морских глубин (Фото)
Прически 2019: стильные идеи мужской стрижки канадки (Фото)
Чего только не случается на дорогах: подборка автомобильных курьезов
Забавные фотографии, которые вызывают не просто улыбку, а хохот
С виду безобидные, но на самом деле опасные: топ-10 ядовитых животных
Гуру троллинга: дизайнер Джеймс Фридман остроумно фотошопит снимки людей
Лайфхак для домохозяек: как можно использовать обычные предметы в быту
Креатив не знает границ: очень смешные объявления
Педикюр 2019: летние варианты ноготков в морском стиле (Фото)
Бумажное искусство: невероятные работы турецкой художницы в технике квиллинг (Фото)
Лучшие современные детективные романы о женщинах