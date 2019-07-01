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Лунный календарь стрижки волос на июль 2019

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Лунный календарь стрижки волос на июль 2019
13:20 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: pixabay

Новости шоу бизнеса: В этом календаре говорится о рекомендациях на каждый день, которые касаются манипуляций с волосами.

Лунный календарь стрижек поможет определить благоприятный и неблагоприятный день для кардинальной смены имиджа. 

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как избежать опасности и что стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на июль 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в такой последовательности:

Новолуние – 2 июля в 22: 16 час.

Полнолуние – 17 июля в 00: 38 час.

Растущая луна – с 3 по 16 июля 2019 года.

Убывающая луна – 1, 18–31 июля 2019.

Лунное затмение – 17 июля в 00: 31 час.

Солнечное затмение – 2 июля в 22: 26 час.

С учетом особенностей влияния луны на судьбу и состояние человека, вот советы, когда лучше стричь волосы в этом месяце:

1 июля (понедельник) – нежелательно стричь волосы в этот день, ведь ваша активность в жизни может снизиться.

2 июля (вторник) – стрижка принесет вам уверенность в себе и счастливые моменты, а также привлечет в вашу жизнь положительные изменения.

3 июля (среда) – смена имиджа в этот день улучшит ваше здоровье, а волосы после стрижки будут быстро расти.

4 июля (четверг) – стрижка плохо повлияет на реализацию задуманного и сорвет ваши личные планы.

5 июля (пятница) – не лучший день для любых манипуляций с волосами. Стрижку стоит перенести на следующий раз.

6 июля (суббота) – стрижка даст вам толчок к творческой реализации и обеспечит вам радостное настроение на долгий период.

7 июля (воскресенье) – поход к парикмахеру позволит улучшить состояние вашего здоровья, а также привлечет в вашу жизнь финансовую поддержку.

8 июля (понедельник) – смена имиджа в этот день обострит вашу интуицию и изменит характер. Вы станете спокойной, уравновешенной и мудрой.

9 июля (вторник) – воздержитесь от стрижки в этот день, чтобы не привлечь в свою жизнь неприятные эмоции.

10 июля (среда) – стрижка волос в этот день принесет вам счастье, а также привлечет красоту и здоровье. Окрашивание волос принесет в жизни успех.

11 июля (четверг) – не рекомендуется менять имидж в этот день, ведь у вас могут возникнуть проблемы со здоровьем.

12 июля (пятница) – если в вашей жизни есть недоброжелатели, то стрижка убережет вас от обид.

13 июля (суббота) – поход к парикмахеру привлечет в вашу жизнь богатство и здоровье.

14 июля (воскресенье) – стрижка поможет в вопросах относительно бизнеса, ваши мысли станут более четкими, а решать проблемы вам будет намного легче.

15 июля (понедельник) – воздержитесь от стрижки в этот день, ведь она может привести к страхам, которых раньше у вас не было.

16 июля (вторник) – волосы в этот день стричь не рекомендуется.

17 июля (среда) – очень неудачное время для стрижки длинных волос, после этого в течение двух недель могут быть проблемы со здоровьем.

18 июля (четверг) – день не способствует ни стрижке, ни окрашиванию.

19 июля (пятница) – оптимальный день для любых манипуляций с волосами.

20 июля (суббота) – плохой день для стрижки, отложите поход к парикмахеру на другой день.

21 июля (воскресенье) – любые манипуляции с волосами в этот день завершатся благополучно. Окрашивание и стрижка помогут привлечь счастье.

22 июля (понедельник) – замечательный день для стрижки. После смены имиджа вы откроете в себе новые способности и таланты.

23 июля (вторник) – превосходный день для стрижки волос, который привлечет материальное благополучие.

24 июля (среда) – неблагополучное время для стрижки волос. Через некоторое время они станут ломкими, тонкими и начнут выпадать.

Лунный календарь на июль 2019 года: фазы Луны, благоприятные и неблагоприятные дни

25 июля (четверг) – хороший день для процедур с волосами, а также для изменения имиджа.

26 июля (пятница) – стрижка никак не повлияет на вашу жизнь, впрочем, может и привлечь в вашу жизнь неприятности и лишние хлопоты.

27 июля (суббота) – удачное время для стрижки волос. Даже если подстричь только кончики, волосы станут сильными и крепкими. Расти он будет медленно, однако будут густыми и здоровыми.

28 июля (воскресенье) – рекомендовано в этот день отказаться от похода к парикмахеру.

29 июля (понедельник) – чрезвычайно удачное время для стрижки волос. Волосы, подстриженные в это время, станут здоровее и крепче, будут быстро восстанавливаться и расти. При окрашивании волос цвет будет насыщенным и не будет смываться.

30 июля (вторник) – лучше воздержаться от стрижки волос в этот день, ведь у вас возникнут проблемы с учебой, с работой и финансами.

31 июля (среда) – стрижка в этот день принесет несчастье.

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