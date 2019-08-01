Лунный календарь стрижек на август 2019: когда лучше стричься

Новости шоу бизнеса: Лунный календарь поможет узнать свою судьбу, чтобы достичь успеха, избежать проблем и неурядиц.

Очень легко определить благоприятный день для той или иной процедуры с волосами можно благодаря лунному календарю стрижек. Прежде чем посетить парикмахера, календарь стрижек советует, какой именно день лучше выбрать.

Время и период стрижки зависит от того, как будут проходить ваши дни. С помощью лунного календаря стрижек, где подобраны рекомендации на каждый день, можно легко улучшить свою жизнь, узнать, как помешать опасности и на что стоит ожидать в будущем.

По лунному календарю на август 2019 года циклическая смена фаз луны будет проходить в следующей последовательности:

Новолунние – 1 августа в 6: 11 минут, 30 августа в 13: 37 минут.

– 1 августа в 6: 11 минут, 30 августа в 13: 37 минут. Полнолуние – 15 августа в 15:29 минут.

– 15 августа в 15:29 минут. Растущая луна с 2 по 14 августа.

с 2 по 14 августа. Убывающая луна с 16 по 29 августа.

с 16 по 29 августа. Лунное затмение – нет.

– нет. Солнечное затмение – нет.

1 августа (четверг) поход к парикмахеру положительно отразится на вашем внешнем виде.

2 августа (пятница) стрижка даст волосам энергию, однако они будет расти медленнее.

3 августа (суббота) изменение имиджа в этот день привлечет успех, вы станете красивее и привлекательнее.

4 августа (воскресенье) благоприятный день для стрижки и окрашивания волос.

5 августа (понедельник) от стрижки в этот день лучше воздержаться, ведь у вас могут появиться плохие привычки, а также возрастет тяга к алкоголю.

6 августа (вторник) чтобы привлечь в жизнь счастье и успех, стоит посетить парикмахера. Для тех, кто планирует кардинальные изменения желательно подстричься коротко.

7 августа (среда) стрижка привлечет в вашу жизнь деньги и положительную энергию, а ваши волосы будут быстро расти и восстанавливаться.

8 августа (четверг) поход к парикмахеру в этот день привлечет творческую самореализацию и настроит на позитивный настрой. Кто хочет отрастить волосы в короткие сроки желательно стричь именно сегодня.

9 августа (пятница) стрижка в этот день привлечь к человеку злых духов, плохо скажется на вашем самочувствии и здоровье.

10 августа (суббота) в этот день лучше воздержаться от стрижки, чтобы не навлечь беду.

11 августа (воскресенье) отложите поход к парикмахеру в этот день. После стрижки у вас может ухудшиться зрение.

12 августа (понедельник) изменение прически или стрижка принесет в вашу жизнь счастье и успех.

13 августа (вторник) для изменения имиджа разрешается делать любые манипуляции с волосами. Стрижка в этот день улучшит интуицию.

14 августа (среда) стрижка в этот день обеспечит вам долголетие и хорошее настроение на долгий период.

15 августа (четверг) стрижка убережет вас от опасности, обид и сохранит хорошее самочувствие.

16 августа (пятница) изменение прически привлечет взгляды окружающих, возможно, вас ждет оскароносная встреча.

17 августа (суббота) в этот день стрижку можно делать только утром, так она не сможет плохо повлиять на ваше самочувствие.

18 августа (воскресенье) сегодня не рекомендуется посещать парикмахерскую, ведь у вас может ухудшиться здоровье и возникнут трудности в личной жизни.

19 августа (понедельник) изменение имиджа в этот день пойдет только на пользу. Кроме стрижки, волосы можно покрасить и сделать укладку.

20 августа (вторник) стрижка хорошо скажется на внешнем виде, привлечет интересных людей и принесет счастье.

21 августа (среда) состояние волос после стрижки значительно улучшится, а также усилится ваша харизма. Это лучший день для посещения парикмахера в августе.

22 августа (четверг) сегодня не рекомендуется посещать парикмахера, поскольку у вас могут возникнуть головные боли, повышение давления и проявления страха.

23 августа (пятница) во избежание неприятностей со здоровьем (ломота в костях и суставах, ячмень, мигрень) не рекомендуется стричь волосы. Впрочем окрашивание волос во все оттенки светлого привлечет успех в карьере.

24 августа (суббота) новая прическа может плохо повлиять на состояние вашего здоровья.

25 августа (воскресенье) неблагоприятный день для посещения парикмахера. Изменение прически приведет к проблемам со здоровьем, а также может привести ко многим трудностям.

26 августа (понедельник) после стрижки волосы станут гуще, а также улучшится работоспособность и появятся новые идеи.

27 августа (вторник) стрижка в этот день сделает вас более привлекательным и улучшит финансовое состояние.

28 августа (среда) изменение имиджа усилит респектабельность, однако стричь слишком коротко волосы не рекомендуется.

29 августа (четверг) не стригите волосы в этот день, ведь у вас могут возникнуть плохие привычки, а также возрастет тяга к алкогольным напиткам.

30 августа (пятница) стрижка в этот день позволит решить материальные вопросы, а также улучшит общее состояние здоровья.

31 августа (суббота) отложите визит к парикмахеру, поскольку изменение прически может стать причиной ухудшения зрения.