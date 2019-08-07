Педикюр 2019: стильный цветочный дизайн ногтей

1 Согласись, что красивый педикюр с цветочными мотивами будет как никогда актуален летом. Да, кто-то скажет, что это банально, а мы ответим: прекрасно!

2 С ярким лаком можно использовать стразы, паутинку, фольгу, а из рисунков прекрасно подойдет графика, цветы, бабочки или анималистичный принт.

3 Для лета и весны 2019 чудесным выбором является создание педикюра в максимально сезонных тонах.

4 цветочный узор располагают непосредственно на большом пальце ноги, где широкое поле для экспериментов с рисунком.

5 Приправить цветочный принт вы можете блестящими стразами, бусинами, глиттером или паутинкой.

6 Из узоров советуем присмотреться к анималистичному, цветочному, геометрическому или абстрактному.

7 Геометрия в 2019 году является невероятно популярным вариантом оформления ноготков, как на ручках, так и на ножках.

8 Геометрический дизайн в 2019 отличается многоликостью и универсальностью. Не забывайте и то, что если вы используете в дизайне геометрию, не стоит обращаться к другим узорам, а что самое главное, лучше обратитесь к минималистичному оформлению, которое сделает ваши ножки очень красивыми и ухоженными.

9 В тренде все оттенки синего, кораллового, голубого, фиолетового и красного. Также снова возвращается мода на розовые, желтые и черно-белые комбинации.

10 опулярен педикюр в стиле НЮД. Это ультрамодные натуральные оттенки. К ним относится бежевые, светло-серые, молочные или телесные.

11 Помогут создать роскошный образ малахитовые, травянистые и изумрудные оттенки.

12 В моде остается контрастность цветов, яркость и оригинальность. К популярным дизайнам относится радужный дизайн, полоски, цветочные орнаменты. К современным также относится педикюр френч.

13 К модным вариантам относится педикюр монохромного типа. К летним расцветкам можно отнести бирюзовые, мятные, оранжевые и розовые оттенки.

14 Празднично смотрится педикюр со стразами. При этом сверкающие элементы могут украсить весь ноготь или только его часть.

15 Совсем необязательно цвет однотонного педикюра должен совпадать с маникюром. При этом важно учитывать сочетание цветов. Данный способ считается самым простым.

16 Пользуется популярностью градиентный педикюр, который также называется омбре.