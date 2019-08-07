Педикюр 2019: стильный цветочный дизайн ногтей

Согласись, что красивый педикюр с цветочными мотивами будет как никогда актуален летом. Да, кто-то скажет, что это банально, а мы ответим: прекрасно!
С ярким лаком можно использовать стразы, паутинку, фольгу, а из рисунков прекрасно подойдет графика, цветы, бабочки или анималистичный принт.
Для лета и весны 2019 чудесным выбором является создание педикюра в максимально сезонных тонах.
цветочный узор располагают непосредственно на большом пальце ноги, где широкое поле для экспериментов с рисунком.
Приправить цветочный принт вы можете блестящими стразами, бусинами, глиттером или паутинкой.
Из узоров советуем присмотреться к анималистичному, цветочному, геометрическому или абстрактному.
Геометрия в 2019 году является невероятно популярным вариантом оформления ноготков, как на ручках, так и на ножках.
Геометрический дизайн в 2019 отличается многоликостью и универсальностью. Не забывайте и то, что если вы используете в дизайне геометрию, не стоит обращаться к другим узорам, а что самое главное, лучше обратитесь к минималистичному оформлению, которое сделает ваши ножки очень красивыми и ухоженными.
В тренде все оттенки синего, кораллового, голубого, фиолетового и красного. Также снова возвращается мода на розовые, желтые и черно-белые комбинации.
опулярен педикюр в стиле НЮД. Это ультрамодные натуральные оттенки. К ним относится бежевые, светло-серые, молочные или телесные.
Помогут создать роскошный образ малахитовые, травянистые и изумрудные оттенки.
В моде остается контрастность цветов, яркость и оригинальность. К популярным дизайнам относится радужный дизайн, полоски, цветочные орнаменты. К современным также относится педикюр френч.
К модным вариантам относится педикюр монохромного типа. К летним расцветкам можно отнести бирюзовые, мятные, оранжевые и розовые оттенки.
Празднично смотрится педикюр со стразами. При этом сверкающие элементы могут украсить весь ноготь или только его часть.
Совсем необязательно цвет однотонного педикюра должен совпадать с маникюром. При этом важно учитывать сочетание цветов. Данный способ считается самым простым.
Пользуется популярностью градиентный педикюр, который также называется омбре.
Лунный дизайн педикюра представляет собой окрашивание ногтя, когда цвет лунки кардинально отличается от основного фона.