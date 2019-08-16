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Маникюр 2019: стильный бежевый дизайн

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Маникюр 2019: стильный бежевый дизайн
10:37 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Бежевый маникюр по праву может считаться базовым покрытием для ногтей, как красный или черный.

  • 1

    В этом сезоне невероятно популярен бежевый маникюр, который может быть выполнен в различных техниках. 

  • 2

    Особенностью бежевого маникюра является то, что он выглядит максимально эффектно.

  • 3

    Бежевый цвет нейтрален, но в этом и кроется вся его фишка. Его можно смело сочетать с различными цветами, создавая удивительные рисунки и эффекты. 

  • 4

    Бежевый маникюр особенно красиво смотрится на короткой длине.

  • 5

    Оттенок один из немногих может похвастаться своей многогранной цветовой палитрой.

  • 6

    Огромное разнообразие дизайнов станут хорошим вариантом для любого наряда в гардеробе.

  • 7

    Тона его могу начинаться почти с белого или кремового и доходить до цвета топленого молока или персика.

  • 8

    Бежевый имеет особые отливы: серый; нейтральный; лиловый; коричневый; розовый; зеленый; желтый; персиковый; оранжевый.

  • 9

    Все эти цвета приглушенные и неброские имеют свой уникальный подтон. Широкая палитра не составит труда подобрать идеальный лак для любого типа кожи.

  • 10

    Дополнять дизайн рекомендуется следующими оттенками: белый; черный; серый; коричневый; фиолетовый; сиреневый; синий; бирюзовый; салатовый; зеленый; оранжевый; желтый; красный; розовый.

  • 11

    Маникюр в бежевых тонах на короткие ногти можно украшать, чем угодно. Его универсальность позволяет экспериментировать с дизайном.

  • 12

    Маленькие переливающиеся блестки прекрасно смотрятся на телесной подложке.

  • 13

    Сверкающими частичками можно украсить один ноготь или покрыть ими только половину. Будет создаваться эффект настоящего звездопада.

  • 14

    Идеи бежевого маникюра безграничны. Разбавить однотонное покрытие помогут стразы, бульонки и металлические полоски.

  • 15

    Не нужно украшать ими все пальчики. Для придания шарма одного или двух будет достаточно.

  • 16

    Добавить теплоты и уюта поможет аккуратно выполненный вязанный дизайн на бледно-розовой или светло-коричневой подложке.

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