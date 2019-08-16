Маникюр 2019: стильный бежевый дизайн

1 В этом сезоне невероятно популярен бежевый маникюр, который может быть выполнен в различных техниках.

2 Особенностью бежевого маникюра является то, что он выглядит максимально эффектно.

3 Бежевый цвет нейтрален, но в этом и кроется вся его фишка. Его можно смело сочетать с различными цветами, создавая удивительные рисунки и эффекты.

4 Бежевый маникюр особенно красиво смотрится на короткой длине.

5 Оттенок один из немногих может похвастаться своей многогранной цветовой палитрой.

6 Огромное разнообразие дизайнов станут хорошим вариантом для любого наряда в гардеробе.

7 Тона его могу начинаться почти с белого или кремового и доходить до цвета топленого молока или персика.

8 Бежевый имеет особые отливы: серый; нейтральный; лиловый; коричневый; розовый; зеленый; желтый; персиковый; оранжевый.

9 Все эти цвета приглушенные и неброские имеют свой уникальный подтон. Широкая палитра не составит труда подобрать идеальный лак для любого типа кожи.

10 Дополнять дизайн рекомендуется следующими оттенками: белый; черный; серый; коричневый; фиолетовый; сиреневый; синий; бирюзовый; салатовый; зеленый; оранжевый; желтый; красный; розовый.

11 Маникюр в бежевых тонах на короткие ногти можно украшать, чем угодно. Его универсальность позволяет экспериментировать с дизайном.

12 Маленькие переливающиеся блестки прекрасно смотрятся на телесной подложке.

13 Сверкающими частичками можно украсить один ноготь или покрыть ими только половину. Будет создаваться эффект настоящего звездопада.

14 Идеи бежевого маникюра безграничны. Разбавить однотонное покрытие помогут стразы, бульонки и металлические полоски.

15 Не нужно украшать ими все пальчики. Для придания шарма одного или двух будет достаточно.