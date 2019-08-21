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Педикюр 2019: нежный розовый дизайн

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Педикюр 2019: нежный розовый дизайн
16:23 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Розовый цвет всегда пользовался широкой популярностью.

  • 1

    Розовый педикюр актуален в любое время года. Причем не стоит зацикливаться исключительно на традиционном оттенке. Оттенки розового могут быть нежными, романтичными, элегантными.

  • 2

    Сегодняшние модные тенденции позволяют использовать бледные оттенки, пудровые, кислотные, цвет фуксии, розовый кварц и многие другие.

  • 3

    Актуально использование страз, фольги, россыпи блесток разной величины и расцветок, нанесение тематических рисунков и абстрактных узоров.

  • 4

    Можно смело смешивать несколько разных цветов. Например, романтикам и неженкам подойдут пастельные тона.

  • 5

    Даже бледно-розовый будет смотреться вполне уместно, если необходимо подчеркнуть ухоженные ноготки на ножках. Не стоит думать о нем как о чем-то ужасно скучном и устаревшем.

  • 6

    При желании его можно разбавить другим лаком, нанеся его на пару ногтей или сделав слайд-дизайн.

  • 7

    Омбре также продолжает держать популярность. В нем можно использовать плавный переход: нежно-розовый, светло-розовый и ярко-розовый.

  • 8

    Можно добиться особого эффекта, если удастся убрать границы между цветами. Получится, что один цвет продолжает другой, представляя собой единое целое.

  • 9

    Интересным вариантом станет не только горизонтальное, но и вертикальное омбре.

  • 10

    Хотя и не весьма оригинально, но зато фантастически красиво смотрятся цветочные и флористические мотивы на ногтях в теплое время года. И светлый, и темный лак станет отличной основой для такого рисунка.

  • 11

    Зачастую его наносят лишь на большой палец, но можно продолжить его и на остальных, только в более упрощенном варианте.

  • 12

    Интересных идей педикюра сегодня огромное множество. Самым распространенным вариантом является оформление стразами. Данный элемент декора может быть любого размера, формы и даже цвета. В сочетании с розовым стразы смотрятся богато.

  • 13

    Среди модных тенденций лидирующую позицию занимают идеи с блестками. Их можно брать как уже в составе лака, так и отдельно. Здесь также дозволено использовать самые разные формы, размеры и цвета.

  • 14

    Розовый отлично "дружит" с другими цветами, что позволяет создать еще больше интересных образов. С черным цветом можно выбрать даже определенную тематику.

  • 15

    В сочетании только с белым розовый смотрится безупречно.

  • 16

     Выбирая сочетание розового с голубым, лучше остановиться на пастельных тонах.

  • 17

    С серым розовый на ногах надо совмещать очень аккуратно. В педикюре важно, чтобы соответствовала температура этих двух цветов.

Огромный выбор шикарных идей педикюра 2019 на любой вкус

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Все по теме:

Мода, Педикюр, Дизайн ногтей, Идеи дизайна ногтей, Идеи педикюра, Педикюр 2019, Розовый педикюр.
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