Педикюр 2019: нежный розовый дизайн

Розовый педикюр актуален в любое время года. Причем не стоит зацикливаться исключительно на традиционном оттенке. Оттенки розового могут быть нежными, романтичными, элегантными.
Сегодняшние модные тенденции позволяют использовать бледные оттенки, пудровые, кислотные, цвет фуксии, розовый кварц и многие другие.
Актуально использование страз, фольги, россыпи блесток разной величины и расцветок, нанесение тематических рисунков и абстрактных узоров.
Можно смело смешивать несколько разных цветов. Например, романтикам и неженкам подойдут пастельные тона.
Даже бледно-розовый будет смотреться вполне уместно, если необходимо подчеркнуть ухоженные ноготки на ножках. Не стоит думать о нем как о чем-то ужасно скучном и устаревшем.
При желании его можно разбавить другим лаком, нанеся его на пару ногтей или сделав слайд-дизайн.
Омбре также продолжает держать популярность. В нем можно использовать плавный переход: нежно-розовый, светло-розовый и ярко-розовый.
Можно добиться особого эффекта, если удастся убрать границы между цветами. Получится, что один цвет продолжает другой, представляя собой единое целое.
Интересным вариантом станет не только горизонтальное, но и вертикальное омбре.
Хотя и не весьма оригинально, но зато фантастически красиво смотрятся цветочные и флористические мотивы на ногтях в теплое время года. И светлый, и темный лак станет отличной основой для такого рисунка.
Зачастую его наносят лишь на большой палец, но можно продолжить его и на остальных, только в более упрощенном варианте.
Интересных идей педикюра сегодня огромное множество. Самым распространенным вариантом является оформление стразами. Данный элемент декора может быть любого размера, формы и даже цвета. В сочетании с розовым стразы смотрятся богато.
Среди модных тенденций лидирующую позицию занимают идеи с блестками. Их можно брать как уже в составе лака, так и отдельно. Здесь также дозволено использовать самые разные формы, размеры и цвета.
Розовый отлично "дружит" с другими цветами, что позволяет создать еще больше интересных образов. С черным цветом можно выбрать даже определенную тематику.
В сочетании только с белым розовый смотрится безупречно.
Выбирая сочетание розового с голубым, лучше остановиться на пастельных тонах.
С серым розовый на ногах надо совмещать очень аккуратно. В педикюре важно, чтобы соответствовала температура этих двух цветов.