Педикюр 2019: нежный розовый дизайн

1 Розовый педикюр актуален в любое время года. Причем не стоит зацикливаться исключительно на традиционном оттенке. Оттенки розового могут быть нежными, романтичными, элегантными.

2 Сегодняшние модные тенденции позволяют использовать бледные оттенки, пудровые, кислотные, цвет фуксии, розовый кварц и многие другие.

3 Актуально использование страз, фольги, россыпи блесток разной величины и расцветок, нанесение тематических рисунков и абстрактных узоров.

4 Можно смело смешивать несколько разных цветов. Например, романтикам и неженкам подойдут пастельные тона.

5 Даже бледно-розовый будет смотреться вполне уместно, если необходимо подчеркнуть ухоженные ноготки на ножках. Не стоит думать о нем как о чем-то ужасно скучном и устаревшем.

6 При желании его можно разбавить другим лаком, нанеся его на пару ногтей или сделав слайд-дизайн.

7 Омбре также продолжает держать популярность. В нем можно использовать плавный переход: нежно-розовый, светло-розовый и ярко-розовый.

8 Можно добиться особого эффекта, если удастся убрать границы между цветами. Получится, что один цвет продолжает другой, представляя собой единое целое.

9 Интересным вариантом станет не только горизонтальное, но и вертикальное омбре.

10 Хотя и не весьма оригинально, но зато фантастически красиво смотрятся цветочные и флористические мотивы на ногтях в теплое время года. И светлый, и темный лак станет отличной основой для такого рисунка.

11 Зачастую его наносят лишь на большой палец, но можно продолжить его и на остальных, только в более упрощенном варианте.

12 Интересных идей педикюра сегодня огромное множество. Самым распространенным вариантом является оформление стразами. Данный элемент декора может быть любого размера, формы и даже цвета. В сочетании с розовым стразы смотрятся богато.

13 Среди модных тенденций лидирующую позицию занимают идеи с блестками. Их можно брать как уже в составе лака, так и отдельно. Здесь также дозволено использовать самые разные формы, размеры и цвета.

14 Розовый отлично "дружит" с другими цветами, что позволяет создать еще больше интересных образов. С черным цветом можно выбрать даже определенную тематику.

15 В сочетании только с белым розовый смотрится безупречно.

16 Выбирая сочетание розового с голубым, лучше остановиться на пастельных тонах.