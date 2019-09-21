Прически 2019: идеи осенних причесок на длинные волосы (Фото)

1 И длинноволосые красавицы не понаслышке знают, что такое уход за подобной шевелюрой. Чего стоит одно только мытье головы. Это действие превращается в целый обряд.

2 Ведь простого шампуня недостаточно для поддержания красоты волос, необходимо использовать кондиционер и дополнительные маски.

3 А если говорить о каждодневной укладке…

4 Простой ролл на длинные волосы

5 Пучок

6 "Мальвинка" на каждый день для длинных волос

7 Хвост с косой из жгутов

8 Прическа "Голливудские локоны" на длинные волосы