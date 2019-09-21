Прически 2019: идеи осенних причесок на длинные волосы (Фото)

И длинноволосые красавицы не понаслышке знают, что такое уход за подобной шевелюрой. Чего стоит одно только мытье головы. Это действие превращается в целый обряд.
Ведь простого шампуня недостаточно для поддержания красоты волос, необходимо использовать кондиционер и дополнительные маски.
А если говорить о каждодневной укладке…
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