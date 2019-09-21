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Прически 2019: идеи осенних причесок на длинные волосы (Фото)

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Прически 2019: идеи осенних причесок на длинные волосы (Фото)
16:26 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Красивые и длинные волосы несомненно являются гордостью для любой девушки.

  • 1

    И длинноволосые красавицы не понаслышке знают, что такое уход за подобной шевелюрой. Чего стоит одно только мытье головы. Это действие превращается в целый обряд.

  • 2

    Ведь простого шампуня недостаточно для поддержания красоты волос, необходимо использовать кондиционер и дополнительные маски.

  • 3

    А если говорить о каждодневной укладке…

  • 4

    Простой ролл на длинные волосы

  • 5

    Пучок

  • 6

    "Мальвинка" на каждый день для длинных волос

  • 7

    Хвост с косой из жгутов

  • 8

    Прическа "Голливудские локоны" на длинные волосы

  • 9

    Прическа на длинные волосы в греческом стиле

Прически 2019: трендовые оттенки волос этой осенью (Фото)

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