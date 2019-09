Арабская неделя моды 2019: фэшн-индустрия в Дубае

Дизайнеры начинают съезжаться в столицу ОАЭ Дубай, который уже присоединился к подиумному клубу. Здесь проходят такие мероприятия, как Арабская неделя моды. Благодаря таким событиям ОАЭ развивает индустрию моды, на которой здесь сейчас зарабатывают около 50 миллиардов евро в год.

Мануэль Арно, главный редактор Vogue Arabia, говорит, что Дубай стал важным центром моды. "Вы можете почувствовать очень интересную энергию и сильную творческую атмосферу", - сказал он. "И что мне действительно интересно в арабской моде в целом, так это разнообразие вариантов".

Арабская неделя моды является одним из самых ярких событий в календаре индустрии. Она дает возможность выстроить специальную платформу для международных и отечественных талантов, которые могут продемонстрировать свои проекты. Арабская неделя моды привлекает около 10000 человек каждый год.

Amato, базирующийся в Дубае, является всемирно известным дизайнерским брендом и модным домом. Его возглавляет дизайнер Furne One филиппинского происхождения. Звездными клиентами бренда Amato являются Бейонсе, Шакира и Кэти Перри.

