Арабская неделя моды 2019: фэшн-индустрия в Дубае

Новости шоу бизнеса:Париж, Нью-Йорк, Лондон и Милан известны как столицы мировой моды. Но теперь есть новый город, который понемногу строит бизнес в индустрии моды.

Дизайнеры начинают съезжаться в столицу ОАЭ Дубай, который уже присоединился к подиумному клубу. Здесь проходят такие мероприятия, как Арабская неделя моды. Благодаря таким событиям ОАЭ развивает индустрию моды, на которой здесь сейчас зарабатывают около 50 миллиардов евро в год.

Мануэль Арно, главный редактор Vogue Arabia, говорит, что Дубай стал важным центром моды. "Вы можете почувствовать очень интересную энергию и сильную творческую атмосферу", - сказал он. "И что мне действительно интересно в арабской моде в целом, так это разнообразие вариантов".

Арабская неделя моды является одним из самых ярких событий в календаре индустрии. Она дает возможность выстроить специальную платформу для международных и отечественных талантов, которые могут продемонстрировать свои проекты. Арабская неделя моды привлекает около 10000 человек каждый год.

Amato, базирующийся в Дубае, является всемирно известным дизайнерским брендом и модным домом. Его возглавляет дизайнер Furne One филиппинского происхождения. Звездными клиентами бренда Amato являются Бейонсе, Шакира и Кэти Перри.

Dubai-based Filipino designer #FurneOne is back with another A-lister wearing his creation in a new music video. https://t.co/acYMRsfFWR — (@mega_magazine) 19 апреля 2019 г.

"Все началось с Хайди Клум. Подруга Хайди увидела мою коллекцию, а потом мы встретились, и они предложили мне сделать их финальное шоу, а затем я встретил Кэти (Перри), а Кэти в то время планировала свой тур "California Dreams", поэтому она попросила меня сделать костюмы для нее".

Furne One рассказывает, как Дубаю вдохновляет его: "Сам Дубай имеет эту идентичность, потому что мы являемся плавильным котлом на Среднем Востоке. Я как дизайнер люблю сложные вещи, и в здесь любят необычные вещи, как вы знаете, поэтому я влюбился в Дубай". Мода по-настоящему является в приоритете для многих брендов в Дубае.

GoShopia - это первая в Дубае электронная торговая площадка. Он объединяет дизайнеров и бренды, которые придерживаются более экологического подхода к моде.

Арасели Галего, основатель goshopia.com, говорит: "Мы хотим изменить само представление о моде в основном. Мы хотим, чтобы люди понимали, что есть другой способ красиво одеваться и быть модным, сохраняя при этом устойчивость. Мы хотим, чтобы Дубай стал одним из центров мира моды".

Fashion Powerhouse и ливанский дизайнер, Elie Saab, сотрудничают с компанией Emaar, занимающейся недвижимостью в Дубае, для разработки будущего проекта. "Я считаю, что Дубай имеет большое влияние не только на моду, но и на многие вещи", - говорит он.