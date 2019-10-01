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Мода 2019: самая стильная обувь этого осеннего сезона

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Мода 2019: самая стильная обувь этого осеннего сезона
10:42 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: miridei.com

Новости шоу бизнеса:С приходом октября теплых деньков становится все меньше. Пожалуй, пора окончательно распроститься с любимой летней обувью и выбрать самые модные фасоны для осеннего сезона.

  • 1

    Берцы

    Берцы мало помалу исчезают из модного мужского гардероба, уверенно перекочевав в женский гардероб. Это хорошая обувь для осеннего сезона, поскольку в ней ногам тепло и вы не будете уставать благодаря отсутствию неудобных каблуков. Единственный недостаток большинства моделей в том, что они довольно тяжелые. Стоит обратить особое внимание на выбор материи подошвы, ведь есть облегченные варианты.

    Такая армейская обувь останется трендом благодаря популярности стиля милитари. Однако стоит учесть один нюанс современной моды: полевую обувь не рекомендуют сочетать с одеждой армейского стиля, поскольку такой образ будет слишком агрессивным. Идеальный вариант – грубая обувь и романтичная одежда. Помимо этого, берцы хороши для сочетания с джинсами с высокой талией. Удачным решением для берцев станет создание наряда с черной кожаной курткой. Но, возвращаясь в романтичному гардеробу, рекомендуем дополнить берцы изысканным платьем.

  • 2

    Слаучи

    Термин "слаучи/слочи" происходит от английского слова "slouchy" – сутулый, непрямой, неряшливый. Этим словом обозначают модные шляпки с опущенными полями и особый вид сапожек. Для такой обуви характерно широкое голенище, чуть спущенное, в складках. Слаучи подходят для сухой погоды, а вот в дождливый день их лучше не надевать, поскольку грязь будет забиваться под складки.

    Существует множество видов слаучей: с высоким голенищем, со средним голенищем, с носками всех типов (круглыми, квадратными, косыми, острыми), с разными каблуками. Если вы любите более классические образы, то стоит выбрать черные слаучи с острым носком и тонким каблуком-шпилькой. Слаучи будут интересно смотреться с одеждой в стиле оверсайз.

  • 3

    Сапоги-чулки

    В начале 2000-ых эти сапоги были на пике своей популярности, но (хоть их позиции несколько пошатнулись), сапожки все еще в моде. Как правило, они делаются из мягкой материи. Самым спросовым цветом остается черный, хотя можно увидеть фасоны, выполненные в не менее популярных цветах осенней гаммы. Если хотите оригинальности, выбирайте песочные, серые или оливковые модели.

    Черные сапоги-чулки станут идеальным вариантом базовой обуви для создания разных стилей. Лучше всего они смотрятся с короткими юбками, шортами и платьями. Они позволяют создать эротический образ, напоминающий наряды с черными чулками. Мужчины так и заглядываются на девушек в таких сапожках, поскольку данная модель обуви стройнит ноги.

  • 4

    Ридинги

    Слово «ридинги» так же пришло к нам из английского языка и обозначает верховую езду ("riding"). Данный фасон сапог был разработан именно для поездок верхом на лошадях. Каждая деталь сапог продуманна до мелочей ради комфорта наездников: округлый носок не стягивает пальцы, высокое голенище защищает от грязи, широкий маленький каблук и текстурная подошва помогают не поскользнуться. Классические ридинги делаются из гладкой кожи. Традиционно это сапоги без змейки, но сейчас появляются модели с молниями, благодаря чему сапоги проще надеть и снять. Нередко можно увидеть фасоны с декоративными ремешками. Самые популярные цвета – черный и все оттенки коричневого.

    Ридинги уже давно перестали быть обувью исключительно для всадников. Бесспорно, ридинги просто созданы для поклонниц бохо, ведь богемные образы даровала нам цыганская культура, известная своей любовью к лошадям. Непременно запаситесь ридингами, если хотите создать осенний гардероб в стиле бохо. Сочетайте такие сапожки с цветочными платьями, накидками с бахромой, замшевыми курточками и шляпами. Ридинги так же хорошо смотрятся в образах стритстайла.

  • 5

    Ковбойские сапоги

    Ковбойские сапоги получили в народе название "казаки" - это еще один великолепный фасон обуви, созданный благодаря любителям верховой езды. Классический фасон можно узнать по невысокому голенищу (прямому иди с вырезом на голени), округлому носку (чуть удлиненному или приподнятому едва-едва) и широкому устойчивому каблуку. Если для большинства других фасонов главным цветом остается черный, то в случае с ковбойскими сапогами классикой считаются оттенки коричневого.

    Как и ридинги, ковбойские сапоги великолепно смотрятся с богемными нарядами. Если вы стремитесь создать осенний образ в гламурном стиле, то выбирайте сапожки, украшенные вышивкой или другой элегантной отделкой. Казаки прекрасно выглядят с джинсовой одеждой всех фасонов, и, в частности, с джинсовыми куртками.

  • 6

    Ботинки по щиколотку на тонкой подошве

    Для относительно теплых осенних дней лидером останутся полуботиночки с невысоким голенищем по щиколотку. Не ограничивайте себя фасонами, ведь все они модные. Однако самым трендовым остается остроносый фасон на тоненькой танкетке и с высоким каблуком-шпилькой.

    Что касается цветов, то сейчас огромной популярностью пользуется животный принт разнообразных узоров. Присмотритесь к обуви с пятнами леопарда, полосками зебры, с имитацией змеиной кожи и так далее. Невысокие ботиночки могут завершить модный образ с платьем поверх штанов. Если вы любите джинсы, то стоит выбрать укороченный вариант или просто подкатать штанины.

  • 7

    Резиновые сапоги

    Обильные осенние дожди лишают многих модниц надежды покрасоваться в роскошной обуви. Из-за влаги и грязи обувка может быстро потерять презентабельный вид: материя морщится от перепада температур, вельвет изнашивается, металлические детали окисляются, а некачественные материи линяют. Что же делать?

    К счастью, дизайнеры взялись за разработку стильных фасонов резиновых сапожек, в которых не стыдно пройтись по улице. Выбор одежды к резиновым сапогам во многом зависит от их цвета. Оптимальным решением станут наряды с леггинсами или облегающими джинсами.

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Мода, Обувь, Осень, Фасоны, мода 2019, Осень 2019.
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