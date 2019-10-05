Прически 2019: актуальные мужские стрижки (Фото)

1 Модная мужская стрижка - залог опрятного внешнего вида и обязательный атрибут молодого человека. Чтобы выглядеть привлекательным в глазах представительниц противоположного пола, мужчина вне зависимости от возраста и профессии должен приложить некоторые усилия. Мастера ежегодно предлагают своим клиентам модные мужские стрижки, способные подчеркнуть их индивидуальность и мужественность. Мужественно и лаконично Красивые мужские стрижки необязательно должны быть сложными. Для парикмахера сделать ультракороткий вариант не представляет никакой сложности: манипуляции с машинкой занимают всего несколько минут. Это наиболее простой и дешевый вариант для тех, кто предпочитает стильный мужской образ. Сделать "ежик" можно и дома. Самостоятельная стрижка в домашних условиях позволяет сократить расходы на визиты к парикмахеру. Это решение для настоящих бунтарей, презирающих суету. Модные мужские стрижки все чаще демонстрируют сегодня стремление к простоте.

2 Стильная "британка" Эта мужская прическа станет находкой для активного бизнесмена, который уделяет внимание своей внешности. "Британка" предполагает укорочение на висках и длинные пряди на макушке. Интересуют мужские стильные варианты? Будьте готовы к тому, что волосы придется укладывать при помощи специальных средств. Переход от коротких волос к более длинным должен быть плавным. При соблюдении этого условия стильная мужская стрижка позволит создать респектабельный образ. "Британка" отлично сочетается с короткой бородой.

3 Удлиненный боб Красивые мужские стрижки могут быть далеки от брутального "ежика". Нестандартные решения для представителей сильного пола давно уже никого не шокируют и не вызывают неприятных ассоциаций. Удлиненный боб - выбор многих современных кинозвезд. Это универсальный вариант, ведь такая мужская прическа одинаково хорошо подходит для прямых и вьющихся волос. Бред Пит периодически демонстрирует красивые мужские стрижки. Удлиненный боб позволил ему сделать свой облик более романтичным. Мужские стильные решения помогают актеру создавать образы ярких и запоминающихся героев. Пряди можно оставлять распущенными или собирать в пучок. Модные стрижки для мужчин подчеркивают овал лица, прячут или демонстрируют шею. Боб открывает большие возможности для экспериментов.

4 "Цезарь": геометрия и легкая небрежность Мужские стрижки с челкой - еще один современный тренд. "Цезарь" прекрасно подойдет мужчине, предпочитающему простой уход. Короткие волосы в сочетании с ровно подстриженной челкой - выбор неординарного парня, знающего, что мужские стильные образы могут отличаться от классических вариантов. Чтобы быть в тренде, от вас потребуются небольшие усилия. Многие стильные мужские стрижки требуют небрежности при укладке. "Цезарь" не является исключением, поэтому челку стоит причесывать так, словно она слегка растрепалась порывом ветра.

5 Молодым и дерзким Мужская стрижка с челкой - вариант для парня, желающего кардинально изменить свой облик. Длинные волосы, ниспадающие на часть лица, привлекают внимание и позволяют обладателю выглядеть стильно, модные мужские стрижки предполагают наличие этого элемента. Пряди могут быть как ровными, так и асимметричными. Стильные прически с челкой не требуют сложного ухода. Главное условие - чистые волосы. Челка способна воплотить в жизнь оригинальные мужские мечты о тотальном изменении внешности.