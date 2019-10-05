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Прически 2019: актуальные мужские стрижки (Фото)

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Прически 2019: актуальные мужские стрижки (Фото)
10:49 Сегодня Телеграф style4man.com Фото:pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Варианты стрижек для романтиков и бунтарей.

  • 1

    Модная мужская стрижка - залог опрятного внешнего вида и обязательный атрибут молодого человека. Чтобы выглядеть привлекательным в глазах представительниц противоположного пола, мужчина вне зависимости от возраста и профессии должен приложить некоторые усилия. Мастера ежегодно предлагают своим клиентам модные мужские стрижки, способные подчеркнуть их индивидуальность и мужественность.

    Мужественно и лаконично

    Красивые мужские стрижки необязательно должны быть сложными. Для парикмахера сделать ультракороткий вариант не представляет никакой сложности: манипуляции с машинкой занимают всего несколько минут. Это наиболее простой и дешевый вариант для тех, кто предпочитает стильный мужской образ. Сделать "ежик" можно и дома. Самостоятельная стрижка в домашних условиях позволяет сократить расходы на визиты к парикмахеру.

    Это решение для настоящих бунтарей, презирающих суету. Модные мужские стрижки все чаще демонстрируют сегодня стремление к простоте.

  • 2

    Стильная "британка"

    Эта мужская прическа станет находкой для активного бизнесмена, который уделяет внимание своей внешности. "Британка" предполагает укорочение на висках и длинные пряди на макушке. Интересуют мужские стильные варианты? Будьте готовы к тому, что волосы придется укладывать при помощи специальных средств.

    Переход от коротких волос к более длинным должен быть плавным. При соблюдении этого условия стильная мужская стрижка позволит создать респектабельный образ. "Британка" отлично сочетается с короткой бородой.

  • 3

    Удлиненный боб

    Красивые мужские стрижки могут быть далеки от брутального "ежика". Нестандартные решения для представителей сильного пола давно уже никого не шокируют и не вызывают неприятных ассоциаций. Удлиненный боб - выбор многих современных кинозвезд. Это универсальный вариант, ведь такая мужская прическа одинаково хорошо подходит для прямых и вьющихся волос.

    Бред Пит периодически демонстрирует красивые мужские стрижки. Удлиненный боб позволил ему сделать свой облик более романтичным. Мужские стильные решения помогают актеру создавать образы ярких и запоминающихся героев.

    Пряди можно оставлять распущенными или собирать в пучок. Модные стрижки для мужчин подчеркивают овал лица, прячут или демонстрируют шею. Боб открывает большие возможности для экспериментов.

  • 4

    "Цезарь": геометрия и легкая небрежность

    Мужские стрижки с челкой - еще один современный тренд. "Цезарь" прекрасно подойдет мужчине, предпочитающему простой уход. Короткие волосы в сочетании с ровно подстриженной челкой - выбор неординарного парня, знающего, что мужские стильные образы могут отличаться от классических вариантов.

    Чтобы быть в тренде, от вас потребуются небольшие усилия. Многие стильные мужские стрижки требуют небрежности при укладке. "Цезарь" не является исключением, поэтому челку стоит причесывать так, словно она слегка растрепалась порывом ветра.

  • 5

    Молодым и дерзким

    Мужская стрижка с челкой - вариант для парня, желающего кардинально изменить свой облик. Длинные волосы, ниспадающие на часть лица, привлекают внимание и позволяют обладателю выглядеть стильно, модные мужские стрижки предполагают наличие этого элемента.

    Пряди могут быть как ровными, так и асимметричными. Стильные прически с челкой не требуют сложного ухода. Главное условие - чистые волосы. Челка способна воплотить в жизнь оригинальные мужские мечты о тотальном изменении внешности.

  • 6

    Длинные пряди

    Модные мужские прически, созданные на волосах длиной ниже мочки уха, не теряют популярности. При этом пряди укладываются разными способами. Модные мужские стрижки могут предполагать пробор. В этом случае пряди необходимо выпрямлять. Имидж поможет дополнить аккуратная борода. Ценителям романтики, прически на длинных локонах, покажутся оригинальным решением.

Прически 2019: осенняя мужская стрижка с короткой и длинной челкой (Фото)

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Мода, Прически, Волосы, Стрижка, модная стрижка, прически 2019, Мужская стрижка.
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