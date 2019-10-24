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Четверг, 24.10.2019
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Мода осень-зима 2019: базовые элементы мужского гардероба в холодную пору (Фото)

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Мода осень-зима 2019: базовые элементы мужского гардероба в холодную пору (Фото)
13:16 Сегодня Телеграф style4man.com Фото: pixabay.com

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  • 1

    Подбор базового универсального набора одежды, элементы которого легко сочетаются между собой - главная задача в формировании собственного стиля. Внешний вид определяет, то какое впечатление человек производит на окружающих.

    Толстовка

    Толстовка - любимая вещь в мужском гардеробе, которая пользуется большой популярностью за счёт своей универсальности. Толстовка легко сочетается практически с любой одеждой подходит для людей разного возраста.

    В настоящее время большинство толстовок в стиле Casual - это означает, что она хорошо сочетается с разными стилями одежды. Даже те, кто совсем не разбираются в моде подберут подходящий вариант, который будет стильно смотреться. С выбором однотонной толстовки просто невозможно ошибиться.

    По-разному комбинируя одну и ту же одежду можно получить много образов и каждый день выглядеть по-новому. К тому же это ещё и практично. В прохладное время года несколько слоёв одежды согреет от холода. Важное правило - каждый слой должен быть виден. Наденьте любимую футболку, сверху толстовку, затем любимое пальто, завяжите шарф - ваш многослойный образ собран. Можно идти на дружескую вечеринку, в кино или на прогулку в парке с любимой девушкой.

    В зависимости от мероприятия легко подобрать нужный вариант. Толстовки сочетаются практическими со всеми видами одежды и обуви, кроме классического стиля. Она может быть центральным элементом образа за счёт яркой расцветки или необычного рисунка. В этом случае остальная одежда должна быть нейтрального цвета. Для повседневного образа хорошо будет смотреться однотонная толстовка с джинсами и кроссовками.

  • 2

    Водолазка

    Водолазка или вязаный джемпер - базовый предмет мужского гардероба. Если не знаете, что надеть осенью 2019 мужчине, то однозначно - водолазка. Если в составе есть шерсть, то она согреет в холодную погоду и станет отличной альтернативой рубашке. Независимо от возраста, стиля или образа жизни - водолазка хорошо смотрится и должна быть в гардеробе каждого мужчины, особенно в 2019-2020 году, помните, это must-have наступившего сезона.

    Водолазка отлично сочетается с пиджаками, жилетками и джинсовыми куртками. Под классический костюм лучше подбирать тонкую однотонную модель, чтобы она не смотрелась как отдельный свитер. По цвету лучше выбирать на несколько тонов светлее костюма. Чёрный цвет допускается надевать с серым костюмом.

  • 3

    Шапка

    Кепка и шляпа уже не справятся с ноябрьским холодом - понадобится шапка. Тёплая, уютная шапка защитит голову от ветра и согреет уши в холодную погоду.

    Она подходит практически к любому стилю одежды, кроме официального. Лучше обратить внимание на шапки из натуральных материалов. Например, шерсть или кашемир одновременно хорошо сохраняет тепло и красиво смотреться. Стилисты рекомендуют мужчинам отказаться от шапок с помпонами, а лучше выбирать вязанные или шапки с отворотом.

  • 4

    Ботинки

    Ботинки - основной элемент осеннего гардероба. Кожаная обувь - это не роскошь для богатых, а необходимость для каждого человека. Не экономьте на качественной обуви и ваши ноги будут вам благодарны.

    Что касается стиля обуви, то стилисты рекомендуют несколько вариантов:

    Обувь в стиле Челси (The Chelsea Boot) - ботинки с закруглённым мыском, высотой до лодыжки, на низком каблуке. Отличительная особенность - резинки по бокам. Они имеют минималистичный вид и легко сочетаются с разными видами одежды. Их можно надеть в сырую дождливую погоду и не боятся, что вернетесь с промокшими лодыжками.

    LL Bean (ботинки типа Duck Boot, или "лягушки") - отлично подойдут в дождливую погоду, что-то между резиновыми сапогами и кожаными ботинками. Несмотря на необычный вид - обувь очень практичная.

    Timberland - беспроигрышный вариант, их легко сочетать с любой одеждой. Есть даже такие люди, которые носят эти ботинки с тренировочными штанами.

    Формирование правильного сезонного гардероба на - неотъемлемая часть жизни, к которой нужно подойти со всей ответственностью.

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Зимняя одежда, Мужской гардероб, мода 2019, Осенняя одежда, Мужская мода 2019.
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