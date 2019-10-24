Мода осень-зима 2019: базовые элементы мужского гардероба в холодную пору (Фото)

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Подбор базового универсального набора одежды, элементы которого легко сочетаются между собой - главная задача в формировании собственного стиля. Внешний вид определяет, то какое впечатление человек производит на окружающих.

Толстовка

Толстовка - любимая вещь в мужском гардеробе, которая пользуется большой популярностью за счёт своей универсальности. Толстовка легко сочетается практически с любой одеждой подходит для людей разного возраста.

В настоящее время большинство толстовок в стиле Casual - это означает, что она хорошо сочетается с разными стилями одежды. Даже те, кто совсем не разбираются в моде подберут подходящий вариант, который будет стильно смотреться. С выбором однотонной толстовки просто невозможно ошибиться.

По-разному комбинируя одну и ту же одежду можно получить много образов и каждый день выглядеть по-новому. К тому же это ещё и практично. В прохладное время года несколько слоёв одежды согреет от холода. Важное правило - каждый слой должен быть виден. Наденьте любимую футболку, сверху толстовку, затем любимое пальто, завяжите шарф - ваш многослойный образ собран. Можно идти на дружескую вечеринку, в кино или на прогулку в парке с любимой девушкой.

В зависимости от мероприятия легко подобрать нужный вариант. Толстовки сочетаются практическими со всеми видами одежды и обуви, кроме классического стиля. Она может быть центральным элементом образа за счёт яркой расцветки или необычного рисунка. В этом случае остальная одежда должна быть нейтрального цвета. Для повседневного образа хорошо будет смотреться однотонная толстовка с джинсами и кроссовками.