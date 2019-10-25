Маникюр 2019: разнообразьте серые будни дизайном "битое стекло" (Фото)

1 Классические варианты ногтевого дизайна всегда пользуются большой популярностью, но мастера нейл-арта не перестают восхищать новыми идеями оформления ногтей. Не сомневайтесь, новый тренд корейского маникюра обязательно найдет своих ценительниц и почитательниц.

2 Этим хитом нового сезона является стеклянный маникюр. Он обладает достаточным количеством вариации, что дает возможность сделать косметические услуги ногтевого дизайна более разнообразным. Поэтому, не стесняйтесь примерить на себе этот новый вид маникюра, и восхитить своих подружек фантазией маникюрного мастера.

3 Фольгу можно нарезать самостоятельно, по собственному вкусу – крупно или мелко, но в продаже уже появились варианты готовых решений. Естественно, есть и цветные варианты фольги, и – под золото.

4 Использование в маникюре блеска, цветной фольги, сверкающей пленки или даже хлопьев натурального золота – популярные способы привлечь внимание к красоте женских рук мерцанием ноготков. И за последние пару лет мы видели десятки таких способов в самом разном воплощении. Хотя дизайнеры не устают изобретать все более новые – как в случае с маникюром, обладающим эффектом битого стекла.

5 В сравнении с золотым лаком-пленкой маникюр Shattered Glass обладает не цельной блестящей поверхностью. А сегментированной на мерцающие “осколки” разного размера, неправильной формы, асимметрично расположенных на ногтях.

6 “Осколки” могут иметь зеркальную, светлую перламутровую или темную поверхность насыщенного цвета. Главное – блеск, случайное мерцание ногтей при повороте руки под тем или иным углом.

7 Вариантов Битого стекла множество, выполняют такой маникюр с помощью лака, кисточки, наклеек, закрепителя. Вместо голографических наклеек можно использовать фольгу разных оттенков, зеркальный целлофан. От сюда и множество вариаций маникюра.

8 Замечательно этот маникюр выглядит на темном фоне, синем, зеленом, бордовом или черном. Внешний вид поражает трехмерной глубиной декора.

9 Заманчиво смотрятся сочные глубокие оттенки лака на базовой основе в гармоничном сочетании со светлыми тонами фольги или целлофана. Золотистые осколки игриво сверкают на темном фоне цвета индиго, марсала или аквамарина.