Cамый модный цвет осени 2019: Эмилия Кларк продемонстрировала интересный лук

Новости шоу бизнеса:Известная голливудская актриса, сыгравшая главную роль в британском сериале "Игра престолов" прогулялась по Лондону в стильном образе.

Эмилия Кларк отдала предпочтение трендовому оттенку, совместив его с базовым цветом.

Сериал "Игра престолов" завершился, но карьера Эмилии Кларк будто переживает свое новое начало. В октябре она путешествует по популярным городам, презентуя новую картину с ее участием - "Последнее Рождество", трейлер “Мать драконов” Эмилия Кларк появилась в трейлере фильма “Рождество на двоих”: романтичное видео к которому уже давно взорвал Сеть.

Так, на днях Эмилия Кларк посетила с промотуром столицу Великобритании, Лондон. Для очередного фотокруга и интервью знаменитость выбрала трендовый наряд осени 2019-брючный костюм терракотового цвета. Согласно модным тенденциям сезона, пиджак, из-под которого виднелся темный топ, был размера oversize, а брюки-свободного кроя.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от (@emiliaclarkee) 25 Окт 2019 в 7:04 PDT

Наряд кирпичного оттенка украшали черные пуговицы, а образ дополняли бежевые туфли-лодочки на каблуке и массивные серьги-кольца.

Напомним, что 23 октября звезда сериала "Игра престолов" празднует день рождения. Однако не только праздник привлек внимание журналистов, но и эффектный выход на кинопремьере, где произошел небольшой конфуз. Публичный выход голливудская красавица совершила в канун 33-летия. Эмилия Кларк пришла на презентацию романтического фильма "Рождество на двоих" (Last Christmas), где она сыграла одну из главных ролей.