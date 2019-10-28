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Незаменимая вещь в гардеробе: трендовые образы с кроссовками на осень 2019

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Незаменимая вещь в гардеробе: трендовые образы с кроссовками на осень 2019
15:54 Сегодня Телеграф miridei.com Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Даже в холодную пору невозможно отказаться от удобных и стильных кроссовок. Мы подобрали 10 идеальных осенних образов с кроссовками.

  • 1

    Толстовка, леггинсы и кроссовки

    Начнем с простейшего: спортивный образ на основе толстовки оверсайз, черных леггинсов и кроссовок. Этот образ можно легко превратить в городской лук при помощи стильной сумки и солнцезащитных очков.

  • 2

    Монохромный белый образ

    Теплая кофта и длинная юбка белого цвета? Конечно! И здесь не важен фасон, длина или дизайн… Оливия Палермо виртуозно комбинирует эти вещи с белыми кроссовками. Она выбрала простой свитер и юбку и не забыла придать образу изюминки. Необычная сумка с плетением разбавляет монохромность и простоту наряда.

  • 3

    Джинсовый образ

    Классика жанра. Осень-зима 2019/2020 тяготеет к теплому джинсу и самым разнообразным комбинациям с ним. Кроме того, в моду возвращается полностью джинсовый образ, который был популярным в 90-е годы. Естественно, такой наряд просто идеально смотрится с трендовыми кроссовками.

  • 4

    Свитер, штаны клеш и кроссовки

    Этот наряд идеально подойдет для офисного образа. Сочетайте штаны клеш или брюки палаццо со свитером оверсайз и кроссовками на платформе. Эта комбинация будет выглядеть гармонично в коричневых тонах.

  • 5

    Пиджак, джинсы и кроссовки

    Рискнете отправиться на работу в таком наряде? На самом деле, это очень удачный, сдержанный и стильный вариант в нейтральных тонах. А ведь это – трендовые цвета сезона. Без кроссовок здесь никак не обойтись.

  • 6

    Платье-рубашка и кроссовки

    Кто сказал, что платье-рубашка не подходит для пары стильных кроссовок? Конечно, вам понадобятся 11 модных фасонов верхней одежды, чтобы не замерзнуть под осенним дождем.  Даже учитывая сочетание со стильным тренчем или пальто из овечьего меха, невозможно представить здесь любую другую обувь, кроме кроссовок. Так что держите еще одно подтверждение того, что без кроссовок просто не обойтись.

  • 7

    Куртка, свитер, джинсы и кроссовки

    Базовый образ приобретает небольшие особенности: чтобы сочетание кроссовок и джинсов не выглядело скучным, приобретите джинсы длиной до щиколотки и сочетайте их с черными носками. Это нужно для необычного контраста с белыми кроссовками. Необычно, оригинально и стильно!

  • 8

    Спортивный костюм и кроссовки

    Что может быть проще! Конечно, спортивный костюм является лучшей парой для кроссовок. Но стоит заметить, что такой образ уже давно вышел за пределы спортивной залы. И, как ни странно, осенью советуем сочетать его с тренчем или джинсовой курткой.

  • 9

    Платье миди с принтом и кроссовками

    Это просто идеальный вариант для межсезонья и для тех дней, когда хочется выглядеть женственно. Принт в горошек все еще актуален, но вот фасон… Не забывайте, что платье должно быть с пышными деталями. Ищите вещи с трендовыми характеристиками и сочетайте их с белыми кроссовками.

  • 10

    Толстовка, велосипедные лосины и кроссовки

    Ну и в заключение, предлагаем вот такой необычный, даже рискованный образ. Толстовка оверсайз, велосипедные лосины и кроссовки. Мир моды надеялся, что эти лосины исчезнут из списка трендов еще прошлой весной, мир стритстайла отказывается забывать об этой странной вещи. Конечно, такой образ подойдет для межсезонья, когда еще нет сильных холодов и дождей.

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Мода, Стиль, Кроссовки, Осень, Образ, мода 2019, Осень 2019.
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