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Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)

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Маникюр осень 2019: нежные идеи дизайна на форму "балерина" (Фото)
13:22 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Классические овальные ногти очень практичны и аккуратны, но современные модницы желают выглядеть более экстравагантно, выбирая не совсем стандартные формы маникюра.

  • 1

    Современные формы маникюра позволяют модницам иметь самый красивый и необычный нейл-арт. Так, последние годы особой популярностью пользуется маникюр балерина.

  • 2

    Эта форма подходит для средних и длинных ноготков, на ней беспроигрышно смотрятся любые варианты современного нейл-дизайна.

  • 3

    Такие ногти можно окрасить мерцающими голографическими цветами, использовать пастельные лаки или шикарные аппликации, чтобы получить очаровательный эффект.

  • 4

    Ногти формы "балерина" напоминают балетные туфли с твёрдыми прямыми носками. Их второе название – "пуанты".

  • 5

    Несмотря на возможность создать маникюр балерина на своих ногтях, его чаще выбирают для наращенных пластин. Все это связано с тем, что второй вариант будет более долговечен.

  • 6

    Конечно, маникюр балерина будет особенно красиво смотреться на длинных ногтях. В таком случае можно применить многочисленные декоры. Длинный маникюр будет напоминать стилеты, но без заостренных кончиков. Долговечность их значительно выше. Маникюр отлично смотрится в монохромном исполнении, а также с рисунками.

  • 7

    Не упустите возможность сочетать матовый и глянцевый эффект на руках, чтобы придать узору большую выразительность. Выбирайте эффект "русалки", мано, узоры из страз, блесток и фольги.

  • 8

    "Балерина" гармонично сочетается с классическим французским маникюром. Для такой формы ногтей подходит френч как с округлой, так и с треугольной линией "улыбки".

  • 9

    Маникюр балерина часто выбирают для длинных ногтей, но короткие вариации также смотрятся достаточно привлекательно.

  • 10

    Что касается дизайна, то будет отлично смотреться как однотонный лак, так и декорирование узорами и стразами. Однако стоит помнить, чтобы не переусердствовать с декором, так как на небольшом ногте предпочтительнее минимализм.

  • 11

    Ещё один вариант, ставший классикой — омбре или градиент, при котором цвет ногтя плавно меняется от лунки к кончику. У лунки, как правило, располагают более тёмный оттенок, на кончике — боле светлый.

  • 12

    Нюдовый маникюр выглядит на ноготках-"пуантах" особенно женственно и утончённо. Такой дизайн будет актуальным в любой ситуации.

  • 13

    Для создания балерины выбирайте цвета из палитры пастельных розовых, голубых, зеленых, пурпурных, серых и жемчужно-белых цветов. Вы можете использовать дополнения в виде страз, блесток, а также используя дизайн "битое стекло". 

  • 14

    Не бойтесь экспериментировать с насыщенными и темными расцветками. Ногти должны сиять и выглядеть роскошно. Такой маникюр замечательно сочетается с матовым лаком.

  • 15

    Особой популярностью пользуются флористические мотивы, добавляя декоративные детали в виде блесток, кристаллов Свароски, золотого или серебристого напыления.

  • 16

    Геометрия на ногтях стала настоящим хитом. Почему бы не попробовать такой нейл-арт на своих ногтях в форме балерина? Лучше украсить один или два пальчика фигурными узорами а остальные оставить в однотонном выбранном лаке.

  • 17

    Даже самый повседневный нейл-арт ногтей украсят стразы. На длинной ногтевой пластине можно создавать настоящие шедевры. Вы можете декорировать только одним-двумя кристаллами или оформить богатой россыпью. Маникюр со стразами замечательно подходит в качестве вечернего или свадебного, дополняя шикарный образ.

    Маникюр балерина отлично смотрится на пальцах разной формы. Это универсальный вариант, который не только украсит ваши ручки, но и сделает пальчики более изящными.

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