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Маникюр 2019: осенние листочки на ноготках (Фото)

Смотрите фото (18)
Маникюр 2019: осенние листочки на ноготках (Фото)
16:45 Сегодня Телеграф

Новости шоу бизнеса:Среди разнообразия дизайна ногтей всегда можно подобрать идеальный для себя.

  • 1

    Но бархатный сезон осени, как никакой другой, вдохновляет на создание самых теплых и красивых рисунков на ногтях.

  • 2

    На самом деле, осень полна насыщенных цветов, таких как золото, красный или оранжевый, поэтому здесь есть, из чего черпать вдохновение.

  • 3

    Если вы любите декоративный нейл-арт, то отличным вариантом будет создать осенний маникюр в виде рисунка из листьев.

  • 4

    Выбирайте красивое оформление осеннего маникюра, где лист может быть, как комичным, так и очень натуралистичным.

  • 5

    Если вы любитель интересного, тематического нейл-арта или просто хотите оживить ногти, то ознакомьтесь с идеями маникюра а-ля осенняя листва.

  • 6

    Осень — это пора темных и контрастных оттенков, таких как коричневый, глубокий синий, фиолетовый, бордовый, золотой и др.

  • 7

    И когда к этим цветам добавлены символы осени, то получается невероятно модный маникюр.

  • 8

    Осенние листья на ногтях — это, конечно, наиболее распространенный вариант маникюра на осень. Вы можете нарисовать осенние листья на каждом ногте или же сделать акцент лишь на одном.

  • 9

    Осенние листья — чрезвычайно очаровательный и женственный декоративный мотив, который не так инфантилен, как цветы или бабочки.

  • 10

    Кроваво- красный, коричневые, солнечно-желтый, оттенки сливового и теплый оранжевый — это вечные цвета, которые всегда набирают силу в осенне-зимний период.

  • 11

    Если вам нравится классика, выберите проверенный дизайн, а если сторонница оригинальных решений, смешайте цвета и узоры.

  • 12

    Листья на ногтях чаще всего рисуют кленовые, дубовые и березовые. Также можно встретить в осеннем маникюре целые веточки рябины.

  • 13

    Маникюр с осенними листьями часто сочетают с фруктами, каплями дождя либо рисунками животных и птиц (ежиков, лисичек и т.д.) . В результате получаются полноценные композиции на тему осени.

  • 14

    Желуди, веточки и желтые листочки — главные атрибуты осеннего нейл-арта.

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