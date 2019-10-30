Маникюр 2019: осенние листочки на ноготках (Фото)

1 Но бархатный сезон осени, как никакой другой, вдохновляет на создание самых теплых и красивых рисунков на ногтях.

2 На самом деле, осень полна насыщенных цветов, таких как золото, красный или оранжевый, поэтому здесь есть, из чего черпать вдохновение.

3 Если вы любите декоративный нейл-арт, то отличным вариантом будет создать осенний маникюр в виде рисунка из листьев.

4 Выбирайте красивое оформление осеннего маникюра, где лист может быть, как комичным, так и очень натуралистичным.

5 Если вы любитель интересного, тематического нейл-арта или просто хотите оживить ногти, то ознакомьтесь с идеями маникюра а-ля осенняя листва.

6 Осень — это пора темных и контрастных оттенков, таких как коричневый, глубокий синий, фиолетовый, бордовый, золотой и др.

7 И когда к этим цветам добавлены символы осени, то получается невероятно модный маникюр.

8 Осенние листья на ногтях — это, конечно, наиболее распространенный вариант маникюра на осень. Вы можете нарисовать осенние листья на каждом ногте или же сделать акцент лишь на одном.

9 Осенние листья — чрезвычайно очаровательный и женственный декоративный мотив, который не так инфантилен, как цветы или бабочки.

10 Кроваво- красный, коричневые, солнечно-желтый, оттенки сливового и теплый оранжевый — это вечные цвета, которые всегда набирают силу в осенне-зимний период.

11 Если вам нравится классика, выберите проверенный дизайн, а если сторонница оригинальных решений, смешайте цвета и узоры.

12 Листья на ногтях чаще всего рисуют кленовые, дубовые и березовые. Также можно встретить в осеннем маникюре целые веточки рябины.

13 Маникюр с осенними листьями часто сочетают с фруктами, каплями дождя либо рисунками животных и птиц (ежиков, лисичек и т.д.) . В результате получаются полноценные композиции на тему осени.