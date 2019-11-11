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Икона стиля: Гвен Стефани произвела фурор на People's Choice Awards (Фото)

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Икона стиля: Гвен Стефани произвела фурор на People's Choice Awards (Фото)
18:09 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:Американскую певицу Гвен Стефани признали иконой стиль в номинации "Fashion Icon".

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    В воскресенье, 11 ноября, в Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премий People's Choice Awards, на которой певицу Гвен Стефани признали иконой стиль (Fashion Icon).

    На ежегодной церемонии премий People's Choice Awards 2019 награждаются знаменитости по итогам голосования зрителей в Интернете. На мероприятии собралось немало знаменитостей: сестры Кардашьян, Дженнифер Энистон, Пинк, Зендая и другие. Эффектно выглядела Гвен Стефани, которая получила титул иконы стиля. Добавим, что в 2018 году им владела британская дизайнер Виктория Бекхэм.

    Для красной дорожки певица надела белоснежное платье с длинным шлейфом и черным бантом из коллекции Verá Wang. Интересно выглядит на платье надпись "FASHION ICON". Стилисты дополнили look Гвен Стефани бархатными перчатками, колготками в сетку и черными ботфортами.

    На сцене Гвен Стефани призналась, что на ее стиль повлияли мама и бабушка, поэтому она всегда любила моду. "Это был врожденный инстинкт потому, что в доме было всегда очень много классной одежды", – отметила певица.

    На красной дорожке церемонии Гвен Стефани позировала перед объективами папарацци вместе со своим любимым Блейком Шелтоном, с которым она встречается с 2015 года.

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Гвен Стефани, People`s Choice Awards, Икона стиля, FASHION ICON.
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