Пришельцы уже здесь: блестящее платье от Valentino поразило публику в Пекине (Фото, Видео)

На днях в Пекине состоялся показ новой коллекции модного дома Valentino. Креативный директор итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли не пожалел фантазии и воплотил космическое в реальность. Невероятные наряды соединили в себе мотивы Рима в эпоху Возрождения и империалистического Пекина.
Среди невероятных нарядов коллекции сложно выбрать наиболее впечатляющий образ. Но одно платье откровенно выделяется своей "инопланетностью".
Собранный из пайеток образ показывает модель как внеземную красавицу. А серебряные блестки, которые покрыли лицо девушки, лишь усилили этот эффект.
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Атмосферу сказочного мира удачно дополнило место проведения показа – роскошный отель, стилизованный под старинный китайский дворец.
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Cai & Luca. First look. Haute Couture Beijing Nov the 7th 2019 @maisonvalentino #valentinodaydream
Трудно поспорить, что это настоящий триумф креативного директора итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли.
Ранее сообщалось о том, что американскую певицу Гвен Стефани признали иконой стиль в номинации "Fashion Icon".