Пришельцы уже здесь: блестящее платье от Valentino поразило публику в Пекине (Фото, Видео)

Новости шоу бизнеса:Автор креативных решений Пьерпаоло Пичолли решил совместить свою космическую фантазию с культурными особенностями другой страны.

На днях в Пекине состоялся показ новой коллекции модного дома Valentino. Креативный директор итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли не пожалел фантазии и воплотил космическое в реальность. Невероятные наряды соединили в себе мотивы Рима в эпоху Возрождения и империалистического Пекина.

Среди невероятных нарядов коллекции сложно выбрать наиболее впечатляющий образ. Но одно платье откровенно выделяется своей "инопланетностью".

Собранный из пайеток образ показывает модель как внеземную красавицу. А серебряные блестки, которые покрыли лицо девушки, лишь усилили этот эффект.

Посмотреть эту публикацию в Instagram My friend: dress casual ⁣ Me: Публикация от ELLE Magazine (@elleusa) 9 Ноя 2019 в 3:27 PST

Атмосферу сказочного мира удачно дополнило место проведения показа – роскошный отель, стилизованный под старинный китайский дворец.

Трудно поспорить, что это настоящий триумф креативного директора итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли.

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