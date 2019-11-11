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Понедельник, 11.11.2019
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Пришельцы уже здесь: блестящее платье от Valentino поразило публику в Пекине (Фото, Видео)

Пришельцы уже здесь: блестящее платье от Valentino поразило публику в Пекине (Фото, Видео)
22:40 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости шоу бизнеса:Автор креативных решений Пьерпаоло Пичолли решил совместить свою космическую фантазию с культурными особенностями другой страны.

На днях в Пекине состоялся показ новой коллекции модного дома Valentino. Креативный директор итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли не пожалел фантазии и воплотил космическое в реальность. Невероятные наряды соединили в себе мотивы Рима в эпоху Возрождения и империалистического Пекина.

Среди невероятных нарядов коллекции сложно выбрать наиболее впечатляющий образ. Но одно платье откровенно выделяется своей "инопланетностью".

Собранный из пайеток образ показывает модель как внеземную красавицу. А серебряные блестки, которые покрыли лицо девушки, лишь усилили этот эффект.

 
 
 
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My friend: dress casual ⁣ Me:

Публикация от ELLE Magazine (@elleusa)

Атмосферу сказочного мира удачно дополнило место проведения показа – роскошный отель, стилизованный под старинный китайский дворец.

 
 
 
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Cai & Luca. First look. Haute Couture Beijing Nov the 7th 2019 @maisonvalentino #valentinodaydream

Публикация от Pierpaolo Piccioli (@pppiccioli)

Первая леди Украины снялась для обложки Vogue

Трудно поспорить, что это настоящий триумф креативного директора итальянского бренда Пьерпаоло Пичолли.

Ранее сообщалось о том, что американскую певицу Гвен Стефани признали иконой стиль в номинации "Fashion Icon".

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Все по теме:

Пекин, Valentino, Платье, Модный дом, Блестящее платье, Пьерпаоло Пичолли, Инопланетное платье.
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