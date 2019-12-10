Наглядный пример современного подхода к прическам на Новый год (Фото)

1 Укладка в форме елочки стала новогодним трендом

2 Чтобы добиться такой формы девушки используют маленькие конусы или пластиковые бутылки

3 Они зачесывают волосы как можно выше, а потом украшают шариками и бусинами

4 И, конечно же, дополняют образ красивой звездой и гирляндой

5 У каждой получается своя неповторимая конструкция

6 Некоторые предпочитают формировать ёлочку внизу

7 Выглядит это не менее эффектно

8 На просторах сети можно встретить разные варианты этой забавной затеи