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Вторник, 10.12.2019
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Наглядный пример современного подхода к прическам на Новый год (Фото)
15:58 Сегодня Телеграф twizz.ru Фото twizz.ru

Новости шоу бизнеса:Девушки придумали праздничный тренд и теперь украшают елки не только дома, но и на своей голове.

  • 1

    Укладка в форме елочки стала новогодним трендом

  • 2

    Чтобы добиться такой формы девушки используют маленькие конусы или пластиковые бутылки

  • 3

    Они зачесывают волосы как можно выше, а потом украшают шариками и бусинами

  • 4

    И, конечно же, дополняют образ красивой звездой и гирляндой

  • 5

    У каждой получается своя неповторимая конструкция

  • 6

    Некоторые предпочитают формировать ёлочку внизу

  • 7

    Выглядит это не менее эффектно

  • 8

    На просторах сети можно встретить разные варианты этой забавной затеи

  • 9

    Все они прекрасны и создают праздничное настроение

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Все по теме:

Прически, Волосы, Стиль, Елки, Мода 2020, Новогодние наряды, Идеи причесок на новый год.
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