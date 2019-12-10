Наглядный пример современного подхода к прическам на Новый год (Фото)

Укладка в форме елочки стала новогодним трендом
Чтобы добиться такой формы девушки используют маленькие конусы или пластиковые бутылки
Они зачесывают волосы как можно выше, а потом украшают шариками и бусинами
И, конечно же, дополняют образ красивой звездой и гирляндой
У каждой получается своя неповторимая конструкция
Некоторые предпочитают формировать ёлочку внизу
Выглядит это не менее эффектно
На просторах сети можно встретить разные варианты этой забавной затеи
Все они прекрасны и создают праздничное настроение