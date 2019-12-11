Встречаем Новый год 2020: актуальные тренды и тенденции праздничных образов (Фото)

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Выбрать идеальный наряд для встречи Нового года, является одним из самых важных ритуалов праздника. Поэтому, чтобы не оплошать и быть на высоте в праздничный вечер, нужно заранее подобрать наряд, который идеально подойдёт для встречи 2020 года.

Прежде всего стоит обратить внимание на основные цвета, символизирующие хозяйку года - белую крысу: от классического белого и чёрного, до золотого, серебристого, пастельно-розового и всех оттенков серого.