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Встречаем Новый год 2020: актуальные тренды и тенденции праздничных образов (Фото)

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Встречаем Новый год 2020: актуальные тренды и тенденции праздничных образов (Фото)
16:24 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:В чём встречать Новый 2020 год, чтобы задобрить Белую Металлическую Крысу, - смотрите в нашем обзоре.

  • 1

    Выбрать идеальный наряд для встречи Нового года, является одним из самых важных ритуалов праздника. Поэтому, чтобы не оплошать и быть на высоте в праздничный вечер, нужно заранее подобрать наряд, который идеально подойдёт для встречи 2020 года.

    Прежде всего стоит обратить внимание на основные цвета, символизирующие хозяйку года - белую крысу: от классического белого и чёрного, до золотого, серебристого, пастельно-розового и всех оттенков серого.

  • 2

    Пайетки, стразы, бусины, различные камушки и переливающиеся ткани станут прекрасным дополнением любого образа.

  • 3

    Планируете пойти на корпоратив? Или же мечтаете оказаться в центре внимания? Тогда смело надевайте наряд из блестящих тканей, будь то платье или же элегантный костюм, переливающийся в тусклом свете интерьера.

  • 4

    Блестящие платье с одним плечом.

     

  • 5

    Роскошные вечерние платья из блестящей ткани.

  • 6

    Платье с блестящим принтом.

  • 7

    Платья со стразами.

  • 8

    Если вы придерживаетесь более консервативного стиля, тогда вам стоит обратить внимание на бессмертную классику – чёрное, белое и красное. Эти цвета идеально подойдут как и для выхода в свет, так и для вечера в более уютной и домашней обстановке.

  • 9

    Белые платья.

  • 10

    Благородный красный.

  • 11

    Изысканные чёрные платья.

  • 12

    Вечерний комбинезон.

  • 13

    Для тех, кто хочет выглядеть просто, легко, элегантно, а главное женственно, стоит обратить внимание на наряды пастельных цветов и оттенков.

  • 14

    Платья пудровых цветов и оттенков.

  • 15

    Нежно-голубое платье.

  • 16

    Котельные платья. 

  • 17

    Элегантные платья на корпоратив.

  • 18

    Сдержанно, стильно, женственно и элегантно.

  • 19

    Женственно и стильно.

  • 20

    Исключением не станет серый цвет и его оттенки, а также стоит обратить внимание и на стальной, который сто процентов оценит не только хозяйка Нового года, а и коллеги.

  • 21

    Серый - цвет грядущего года.

  • 22

    Новогодние наряды, выполненные в стальном сером цвете.

  • 23

    Украшения и аксессуары: как и платья, обувь, сумки, серьги, браслеты и кольца должны сиять и блестеть. И чем больше, тем лучше. Золото, розовое золото, платина, серебро, камни и бижутерия выполненная под благородные драг металлы – всё это будет уместным в новогоднюю ночь.

  • 24

    Туфли для новогоднего вечера.

  • 25

    Туфли в стразах. 

  • 26

    Вечерние сумочки. 

  • 27

    Ювелирные украшения. 

Наглядный пример современного подхода к прическам на Новый год (Фото)

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Все по теме:

Стиль, Стильные образы, Мода 2020, Новогодние платья, Наряд в 2020 году, Модные оттенки 2020 года.
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