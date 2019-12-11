Встречаем Новый год 2020: актуальные тренды и тенденции праздничных образов (Фото)

Выбрать идеальный наряд для встречи Нового года, является одним из самых важных ритуалов праздника. Поэтому, чтобы не оплошать и быть на высоте в праздничный вечер, нужно заранее подобрать наряд, который идеально подойдёт для встречи 2020 года.
Прежде всего стоит обратить внимание на основные цвета, символизирующие хозяйку года - белую крысу: от классического белого и чёрного, до золотого, серебристого, пастельно-розового и всех оттенков серого.
Пайетки, стразы, бусины, различные камушки и переливающиеся ткани станут прекрасным дополнением любого образа.
Планируете пойти на корпоратив? Или же мечтаете оказаться в центре внимания? Тогда смело надевайте наряд из блестящих тканей, будь то платье или же элегантный костюм, переливающийся в тусклом свете интерьера.
Блестящие платье с одним плечом.
Роскошные вечерние платья из блестящей ткани.
Платье с блестящим принтом.
Платья со стразами.
Если вы придерживаетесь более консервативного стиля, тогда вам стоит обратить внимание на бессмертную классику – чёрное, белое и красное. Эти цвета идеально подойдут как и для выхода в свет, так и для вечера в более уютной и домашней обстановке.
Белые платья.
Благородный красный.
Изысканные чёрные платья.
Вечерний комбинезон.
Для тех, кто хочет выглядеть просто, легко, элегантно, а главное женственно, стоит обратить внимание на наряды пастельных цветов и оттенков.
Платья пудровых цветов и оттенков.
Нежно-голубое платье.
Котельные платья.
Элегантные платья на корпоратив.
Сдержанно, стильно, женственно и элегантно.
Женственно и стильно.
Исключением не станет серый цвет и его оттенки, а также стоит обратить внимание и на стальной, который сто процентов оценит не только хозяйка Нового года, а и коллеги.
Серый - цвет грядущего года.
Новогодние наряды, выполненные в стальном сером цвете.
Украшения и аксессуары: как и платья, обувь, сумки, серьги, браслеты и кольца должны сиять и блестеть. И чем больше, тем лучше. Золото, розовое золото, платина, серебро, камни и бижутерия выполненная под благородные драг металлы – всё это будет уместным в новогоднюю ночь.
Туфли для новогоднего вечера.
Туфли в стразах.
Вечерние сумочки.
Ювелирные украшения.