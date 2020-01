Все для "хозяйки года": известный бренд выпустил коллекцию с мышатами

Если вы хотите не расставаться с тотемным символом китайского Нового года — мышью, у Gucci есть для вас решение на каждый день.

Правда, мышонок будет родом из мультиков: итальянский модный Дом посвятил коллекцию Микки-Маусу в коллаборации с Disney.

Впрочем, смысл от этого не меняется. Благодаря капсуле, мы сможем регулярно носить символ благополучия 2020 года, наряжаясь в кардиганы, толстовки и панамы в винтажном стиле с принтом Микки-Мауса.

Would you rock the new Disney X Gucci collab?https://t.co/NFfaH7qljq pic.twitter.com/VJ3qx1oNUx

— HYPEBEAST (@HYPEBEAST) January 3, 2020