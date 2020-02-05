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"Мы хотим помочь людям": Селена Гомес запускает свой бренд косметики (Фото, Видео)

"Мы хотим помочь людям": Селена Гомес запускает свой бренд косметики (Фото, Видео)
16:25 Сегодня Телеграф 24tv.ua

Новости шоу бизнеса:27-летняя певица взялась осваивать новый статус бизнес-леди, основав косметическую марку Rare Beauty.

Американке Селене Гомес откровенно призналась, что расставание с экс-бойфрендом Джастином Бибером принесло ей немало проблем, связанных с психическим здоровьем. Похоже, лучшим способом преодоления депрессии звезда выбрала плодотворную работу.

Она уже успела впервые за пять лет выпустить студийный альбом Rare. Теперь девушка взялась разрушать социальные стереотипы, путем создания бьюти-продукции. На личной странице в инстаграме Селена Гомес опубликовала сообщение, которое именует появление косметического бренда Rare Beauty. Товары будут доступными для широкой аудитории уже летом в этом году. Эксклюзивную продажу будет осуществлять знаменитая французская сеть Sephora.

Певица нашла особое обоснование появлению косметики, которая войдет в модную индустрию с ее именем. По мнению звезды, в современном мире совсем забыли об уникальности в погоне за признанием. Селена Гомес призывает всех отказаться от слепого подражания и просто быть собой.

 
 
 
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Wrapped round my finger like a ring

Публикация от Selena Gomez (@selenagomez)

"Быть редким, уникальным – значит ощущать внутреннюю гармонию и комфорт с самим собой... Я хочу, чтобы мы все перестали сравнивать себя друг с другом и просто осознали нашу уникальность. Не надо оценивать себя по фотографиям, лайкам или комментариям. Rare Beauty – это не то, как другие люди видят вас, а то, как вы видите себя", – презентовала звезда.

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Певица уже успела снять своеобразный рекламный ролик, в котором выступила главной героиней. Селена Гомес показала, как работала над созданием косметики и испытывала первую продукцию на себе. На официальную страницу ее бренда Rare Beauty в инстаграме уже успели подписаться более одного миллиона фолловеров. Судя по всему, эту косметическую линейку ждет ошеломляющий успех.

"Наша миссия заключается в том, чтобы говорить о красоте, понимании себя и психическом здоровье. Мы хотим помочь людям не чувствовать себя одинокими в этом мире", – отметила основательница бренда.

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Косметика, Бренд, Селена Гомес, Rare, Rare Beauty, Sephora.
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