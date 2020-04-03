Будь всегда в тренде: стрижки, которые никогда не выйдут из моды (Фото)

1 Если вы решили подстричься, то у вас есть две альтернативы: 1) Быть в ногу с тенденциями (несмотря на то, что они временны). 2) Выбрать одну из этих стрижек, которые никогда не выходят из моды. Эти стрижки сделали популярными мировые знаменитости, поэтому можете быть уверенными, что это надежные и проверенные варианты. Итак, приступим! Стрижка пикси Одна из самых легендарных стрижек - пикси Мии Фэрроу. Она стала тенденцией, когда Роман Полански пригласил Мию Фэрроу на главную роль в свой фильм "Ребенок Розмари". Стилист сделал для этой роли бесподобную прическу, которая вошла в историю. Стрижка пикси сразу же стала самой модной на то время и сохранила свою популярность на многие годы. Кстати, говорят, что Фрэнку Синатре (встречался с Мией в 1968 году) не понравилась эта стрижка. Ну, что же, на вкус и цвет...

2 Французская стрижка Эта стрижка средней длины стала популярной благодаря фильму "Бонни и Клайд". Фэй Данауэй покорила всех своим образом: роскошные волосы блонд средней длины с подкрученными внутрь кончиками. Именно эта стрижка была самой трендовой в 60-е годы. Почему она стала легендарной? Стилисты объясняют, что зачастую самыми популярными становятся короткие стрижки из прошлой эпохи. Кроме того, эта стрижка подойдет как для прямых, так и для кудрявых волос.

3 Стрижка Бриджит Бардо Есть ли более женственная и вневременная стрижка, чем прическа Бриджит Бардо? Наверное, нет. Длинные волосы всегда выглядят сексуально, они вдохновляют... Еще одна причина популярности этой стрижки - ее естественность, мягкость, женственность. Она подчеркивает форму лица, подбородок и скулы... Формула "чем меньше, тем лучше" работает всегда. Все то, что экстремально - это тренд и это хорошо, но, к сожалению, не вечно.

4 Стрижка с челкой в стиле 70-х Стрижка в стиле 70-х с челкой - это вечный тренд. Сейчас Джейн Биркин удивляется ее популярности, ведь сама она не одобряет свой стиль в то время. Это простая челка, которая подойдет любой девушке. Ну а легкий каскад придаст ей объема. Поэтому ни секунды не сомневайтесь.

5 Маллет Нельзя говорить об этой стрижке с коротким каскадом и длинными волосами на затылке, не вспомнив Дэвида Боуи. Именно он и сделал эту стрижку желанной для миллионов женщин. Мик Джаггер, Джейн Фонда и Пол Маккартни тоже не устояли перед этой стильной и необычной стрижкой. А сейчас ее разные интерпретации можно увидеть в образах Скарлетт Йоханссон, Майли Сайрус и Урсулы Корберо.

6 Горшок Хотя первой эту стрижку носила Линда Евангелиста, настоящей популярности она достигла благодаря Деми Мур. После Выхода фильма "Привидение" только ленивые девушки не делали себе эту стильную прическу, как у героини Деми Мур. Этот незаметный каскад, тонкие пряди, рваная челка... Идеальный вариант для девушек с квадратной формой лица.

7 Стрижка шегги Эта стрижка не всегда считается абсолютной тенденцией. Однако, без сомнений, это пример легендарной стрижки. В 90-е года стрижка шегги переживала момент славы. Все девушки хотели себе такую же стрижку, как у Рэйчел из сериала "Друзья". Длина до плеч, контрастный каскад, ровные волосы, небрежность и пробор сбоку - все это о стрижке шегги. Хотя Дженнифер однажды сама призналась, что ей было сложно удерживать эту форму, поэтому актриса отказалась от стрижки шегги через 6 месяцев.

8 Стрижка Кэрри Конечно, этот список был бы неполным без этих длинных кудрей. Сериал "Секс в большом городе" сделал эту стрижку одной из самых популярных. Длинные волосы, мелкие кудри и пробор посередине - это тренд, что никогда не выходит из моды. Ну а героиня Кэрри Брэдшоу стала настоящей иконой стиля!

9 Очень короткая стрижка И еще один тренд от Деми Мур. Ее стрижка из фильма "Солдат Джейн" сразу стала вирусной. Сюда же можно отнести прическу Сигурни Уивер в фильме "Чужой 3" и стрижку Натали Портман в фильме "V - значит вендетта". Да, это очень рискованный вариант, который подойдет девушкам с правильной формой и чертами лица. Кстати, Натали Портман рассказала в одном из интервью, что была очень рада на время избавиться от волос.

10 Боб Было множество вариантов такой стрижки, но именно Виктория Бэкхем стала главной вдохновительницей. Она носила эту прическу в конце 90-х - начале 2000-х годов, как раз, когда скрепляла союз с Дэвидом. Градация длины (от коротких локонов сзади до удлиненных спереди), пробор сбоку и ровные пряди с подкрученными кончиками к подбородку - это воплощение женственности и сексуальности.