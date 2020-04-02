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Четверг, 02.04.2020
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Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)

Смотрите фото (20)
Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)
00:30 Сегодня Телеграф formulakrasoty.com Фото: formulakrasoty.com

Новости шоу бизнеса:В наши дни короткие слоистые стрижки на пике популярности. И с приходом лета мода вряд ли поменяется.

  • 1

    Слоистый Боб

  • 2

    Длинный слоистый пикси

  • 3

    Слоистый, кудрявый Боб

     

  • 4

    Короткая стрижка

     

  • 5

    Необычные взрывы

     

  • 6

    Девушка-гранж

     

  • 7

    Мягкий слоистый Боб

     

  • 8

    Слоистый Боб для густых волос

     

  • 9

    Короткий слоистый боб для прямых волос

     

  • 10

    Ретро-стиль

     

  • 11

    Короткий пикси

     

  • 12

    Пернатый Боб

     

  • 13

    Стрижка с акцентами

  • 14

    Асимметричная стрижка

  • 15

    Стрижка для ярких девушек

     

  • 16

    Модный цветной Боб

     

  • 17

    Классическая французская стрижка

     

  • 18

    Стильный Боб для смелых девушек

     

  • 19

    Боб длиной до подбородка

    В 2020 году модными стали многие стрижки, которые уже давно используются современными женщинами.

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Все по теме:

Прически, Стрижки, Модные стрижки, Стильные стрижки, Мода 2020, Стрижки на лето, Лето 2020.
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