Прически 2020: ТОП очаровательных идей на лето для коротких волос (Фото)

Слоистый Боб
Длинный слоистый пикси
Слоистый, кудрявый Боб
Короткая стрижка
Необычные взрывы
Девушка-гранж
Мягкий слоистый Боб
Слоистый Боб для густых волос
Короткий слоистый боб для прямых волос
Ретро-стиль
Короткий пикси
Пернатый Боб
Стрижка с акцентами
Асимметричная стрижка
Стрижка для ярких девушек
Модный цветной Боб
Классическая французская стрижка
Стильный Боб для смелых девушек
Боб длиной до подбородка
В 2020 году модными стали многие стрижки, которые уже давно используются современными женщинами.