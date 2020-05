Uniqlo совместно с Билли Айлиш и Такаси Мураками выпустит коллекцию стильных футболок (Видео)

Новости шоу бизнеса:Японский бред одежды "для всех" Uniqlo выпустит совместную с певицей Билли Айлиш и художником Такаси Мураками коллекцию футболок.

Билли Айлиш и Такаси Мураками объединились, чтобы выпустить лимитированную серию футболок для Uniqlo. В продажу коллаборация поступит уже в этом месяце.

Коллекция состоит из моделей белого цвета с надписями и изображениями ярких цветов, которые стали фирменной фишкой японского художника.

По замыслу бренда футболки станут симбиозом стиля этих двух самобытных артистов.

Такаси и Билли сотрудничают не первый раз: Мураками снял анимационный клип на песню певицы You Should See Me in a Crown. Ролик оказался очень успешным: впрочем, как и все, что делает Айлиш.

Она выпустила свой первый альбом только год назад, а он сразу занял первую строчку в рейтинге Billboard 200 не только в США, но и в 17 других странах. В копилке у Билли пять премий Grammy и два мировых рекорда Гиннеса.