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И без салона можно обойтись: процедуры красоты, которые можно сделать дома

И без салона можно обойтись: процедуры красоты, которые можно сделать дома
19:52 Сегодня Телеграф neboley.com.ua Фото: pixabay.com

Новости шоу бизнеса:Не забывайте, что после изоляции будет видно, кто лежал дома на диване с грязной головой, а кто ухаживал за своим лицом, телом и волосами.

Поддерживать красоту в условиях карантина непросто, но возможно. Для этого не нужно обладать особыми знаниями и учиться несколько лет — достаточно следовать советам опытных людей. 

Маникюр

Основа долгосрочного и качественного маникюра — правильные инструменты. Не пожалейте денег на покупку профессиональных ножниц и пушера для кутикулы. С их помощью вы научитесь делать обрезной маникюр, с которым покрывать ногти лаком будет в удовольствие, а не мучение. Также советуем купить акриловый порошок и каучуковую базу — с ними вы сможете сделать выравнивание и укрепление ногтевой пластины. Пастельный цвет базы подходит для ежедневной носки и будет выглядеть не хуже, чем привычный красный гель-лак. Не забывайте смазывать руки жирным кремом с маслами — от контакта с водой и дезинфицирующими средствами они сохнут.

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Педикюр

Даже если вы не выходите на улицу в босоножках, это не значит, что нужно забыть об обработке стоп. Регулярный уход — ключ к поддержанию прежнего результата посещения салона красоты. Не создавайте мастеру проблем с обработкой ваших ступней и пальцев в последующем. Примите горячую ванну, а затем потрите пятки пемзой. На ступни и пальцы нанесите скраб с жестким абразивом в виде соли или абрикосовой косточки. Затем промокните ноги мягким полотенцем, нанесите жирный крем и наденьте толстые носки — утром вы не узнаете свои пятки!

Эпиляция

Если обычно вы делаете процедуру удаления волос лазером, весь карантин вам придется пользоваться бритвой, дабы не травмировать стержень волоса. Остальным же советуем купить крем для депиляции: отскрабируйте кожу мягкой перчаткой для душа, нанесите крем и подождите 20—25 минут согласно инструкции. После удаления волос скребком смойте остатки средства и увлажните кожу маслом или кремом.

Окрашивание бровей

Узнайте у своего мастера по бровям, какую хну или краску он использует для окрашивания. Затем закажите ее в интернет-магазине, приготовьте согласно рецепту и используйте на бровях. Мы советуем новичкам покупать краску — ее приготовить проще, да и неудачный результат смыть можно быстрее. Разметьте точки на бровях согласно схеме: возьмите нитку, окрасьте ее карандашом для глаз и проведите линии, прижав к крылу носа. Сначала линию через внешний край зрачка — это будет высшаяточка брови. Затем через внешний уголок глаза — кончик брови, внутренний уголок — начало брови. Нанесите состав на брови согласно инструкции и подождите 20—25 минут, пока краска не застынет. Смойте ее с помощью мицеллярной воды и ватного диска.

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Ламинирование волос

Это самая сложная процедура, так как ее не с руки делать на себе. Если вы живете вместе с родителями, сестрой или подругой, попросите вам помочь. Купите состав по отзывам, затем промойте волосы шампунем. Смешайте и нанесите состав по длине, оставьте его на волосах на время, затем отпарьте их утюжком до высыхания и оставьте еще на сутки. Смойте шампунем и нанесите питательную маску.

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Мода, Красота, Процедуры, Салон красоты.
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