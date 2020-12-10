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Pantone назвал главные цвета 2021 года: фото сочетаний желтого и серого в одежде

Pantone назвал главные цвета 2021 года: фото сочетаний желтого и серого в одежде
Обновлено 10:11 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Института цвета Pantone назвал главные цвета 2021 года. В этот раз выбран не один оттенок, а два - серый оттенок Ultimate Grey и желтый цвет Illuminating.

Два независимых оттенка, которые подчеркивают, как различные элементы объединяются, чтобы поддержать друг друга, лучше всего выражают настроение цвета Pantone года 2021. Практичный и твердый, но в то же время согревающий и оптимистичный, союз Ultimate Grey + Illuminating - это сила и позитив.

«Это сочетание говорит о стойкости, оптимизме, надежде и позитиве, которые нам нужны по мере того, как мы перезагружаем, обновляем, переосмысливаем и изобретаем заново», - говорит Лори Прессман, вице-президент Pantone Color Institute.

 
 
 
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Публикация от PANTONE (@pantone)

Сочетание этих цветов вдохновляет и вселяет надежду, что помогает чувствовать, что все станет ярче - это важно для человеческого духа.

Как сочетать эти два цвета в одежде:

Отметим, что цветом года в 2020 году был оттенок Classic Blue.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что институт цвета Pantone представил новый оттенок красного - "Менструация" (Period).

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Все по теме:

Мода, Стиль, Цвет, Pantone.

Автор:

Телеграф
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