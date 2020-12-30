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Нельзя одеваться в красный: Жена Остапчука поделилась идеями вечернего образа на Новый год

Нельзя одеваться в красный: Жена Остапчука поделилась идеями вечернего образа на Новый год
Обновлено 21:37 Сегодня Телеграф Фото: instagram Кристины Горняк

Супруга украинского телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая выступает против любых непроверенных вакцин, поделилась с подписчиками идеями о том, как принарядиться к встрече года Быка-2021.

На своей личной странице в Инстаграм девушка "накидала" несколько советов по вечернему образу.

"Поговаривают, что нельзя в этот раз одеваться в красный... Я не сторонник всех этих поверий, но глядя на прошедший год, может таки прислушаться к высшим силам", - поделилась Кристина.

 
 
 
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A post shared by kristygor (@kristygor)

1. Макияж.

Больше блеска! Бык диктует нам, что нужно сиять. И как же ещё это реализовать, если не с помощью макияжа? Можете использовать разные способы: золотые оттенки, глитер, хайлайтер, или пайетки вместо веснушек. Если вы не такая рискованная дама, то добавить немного блеска в центр века, уж точно не будет лишним.

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2. Наряд.

Исключительно светлые и нежные оттенки предназначенны для года Быка. Также рекомендуется не одеваться чересчур откровенно. Хотя.... кто как чувствует!

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3. Аксессуары.

Металлические оттенки: белое золото или серебро. И это наверное единственный пункт, где можно себя абсолютно не ограничивать. Бык не любит яркие цвета, но прекрасно относится к блёсткам! Как и мы, девочки! Шика блеска ДАЙ!

Ранее "Телеграф" публиковал, в чем встретить год Белого Металлического Быка, чтобы он был для вас удачным.

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Все по теме:

Владимир Остапчук, Мода 2020, Кристина Горняк.

Автор:

Телеграф
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