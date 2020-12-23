Остапчук рассказал о разногласиях в семье по поводу вакцинации от коронавируса

Кристина Горняк и Владимир Остапчук еще в сентябре 2020 года переболели коронавирусом. Так, что тема с ковидом им близка. И новость о появлении вакцины за рубежом не пошла мимо их семьи.

На своих страницах в Инстаграм они порассуждали на тему вакцинирования. Оказывается, у пары мнения кардинально отличаются.

Кристина сообщила, что больше всего, что вакцинироваться от COVID-19 она не будет. Да и вообще она против любых прививок.

Подобный вопрос задали фанаты и Владимиру Остапчуку. На своей странице в Инстаграм он рассказал, что сделал бы прививку, чтобы не заболеть еще раз. Но есть но. Он согласен на вакцину, только если это вакцина, сертифицированная США, Великобританией или Евросоюзом.

Остапчук уточнил, что прививка – это нормальное и полезное явление, но только если вакцина эта проверенная.

«Никакого «Спутника» - уточнил ведущий, вспомнив российскую вакцину "Спутник V".

Ранее, «Телеграф» сообщал, что певица Надя Дорофеева сообщила, что переболела ковидом.