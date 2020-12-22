Коронована: Надя Дорофеева рассказала, что перенесла Covid-19

Популярная украинская певица Надя Дорофеева, недавно начавшая сольную карьеру под псевдонимом DOROFEEVA, активно ведет свой мини-блог в Инстаграме. На своей страничке в соцсети певица делится различными снимками и видео со съемок, и кадрами из личной жизни.

Также, Дорофеева старается уделять достаточно времени и своим подписчикам. 21 декабря она запустила в Инстаграм сторис опросник, где предложила фанам пообщаться.

Пандемия коронавируса актуальная тема, поэтому неудивительно, что одним из интересующих вопросов среди поклонников певицы стал, болела ли Дорофеева ковидом. В ответ Надя опубликовала архивный снимок с шоу "Танцев со звездами" и коротко ответила: "Да". Отметим, что ранее о своей болезни артистка не сообщала.

Читайте также: продюсер "Голоса страны" Владимир Завадюк показал первые видео со съемок

Ранее, «Телеграф» сообщал, что Надя Дорофеева сменила имидж.