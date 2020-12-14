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Надя Дорофеева закосила под Майли Сайрус (фото)

Надя Дорофеева закосила под Майли Сайрус (фото)
Обновлено 19:24 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Экс-солистка группы «Время и Стекло» певица Надя Дорофеева стала новым наставником в вокальном шоу «Голос країни» 11 сезон. Для сьемок в проекте исполнительница изменила имидж и стала блондинкой.

«Перезагрузка – слово моего года» - написала Дорофеева.

 
 
 
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Судя по частым изменениям в стиле Нади, говорить наверняка, что это не парик, сложно. Однако, поклонники певицы в восторге от нового вида их кумира, о чем говорят множество комплиментов и отзывов в комментариях.

Многие фанаты отметили, что Надя в новом образе очень похожа на американскую певицу Майли Сайрус или на Тину Кароль в молодости.

 
 
 
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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

 
 
 
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Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ранее, «Телеграф» писал, что сольная карьера Нади Дорофеева началась со скандалов - сначала из-за клипа, а после из-за выступления на «Танцях з зірками».

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Все по теме:

Майли Сайрус, Певица, Имидж, Надя Дорофеева.

Автор:

Телеграф
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