Надя Дорофеева закосила под Майли Сайрус (фото)

Экс-солистка группы «Время и Стекло» певица Надя Дорофеева стала новым наставником в вокальном шоу «Голос країни» 11 сезон. Для сьемок в проекте исполнительница изменила имидж и стала блондинкой.

«Перезагрузка – слово моего года» - написала Дорофеева.

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Судя по частым изменениям в стиле Нади, говорить наверняка, что это не парик, сложно. Однако, поклонники певицы в восторге от нового вида их кумира, о чем говорят множество комплиментов и отзывов в комментариях.

Многие фанаты отметили, что Надя в новом образе очень похожа на американскую певицу Майли Сайрус или на Тину Кароль в молодости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Miley Cyrus (@mileycyrus)

Ранее, «Телеграф» писал, что сольная карьера Нади Дорофеева началась со скандалов - сначала из-за клипа, а после из-за выступления на «Танцях з зірками».