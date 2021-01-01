Когда стричь и красить волосы в январе 2021 года: благоприятные и неблагоприятные дни

«Новый год – новая стрижка – новая жизнь», – уверены женщины. А ведь так оно и есть. Меняя свою стрижку, девушка становиться увереннее в себе и своей красоте, и ее жизнь реально начинает налаживаться.

Чтобы смена Вашего имиджа не повлекла за собой плохую энергетику «Телеграф» рассказывает, когда энергия Луны становится самой благоприятной для перемен во внешности, а когда лучше не спешить в салон красоты.

Календарь стрижки и красоты на январь 2021 года по дням:

1 января (пятница) – День благоприятный для окрашивания волос, однако стричься в первый день года астрологи не рекомендуют.

2 января (суббота) –Стрижка будет способствовать быстрому росту здоровых локонов, а уходовые процедуры помогут восстановить состояние поврежденной шевелюры.

3 января (воскресенье) – можно экспериментировать с прической.

4 января (понедельник) – благоприятный день для незначительной смены имиджа.

5 января (вторник) – Если сделать стрижку сегодня, то волосы будут послушными и вы будете тратить минимум времени на укладку.

6 января (среда) – отмените визит к парикмахеру.

7 января ( четверг) – посвятите время домашнему уходу за волосами.

8 января (пятница) – любая стрижка подойдет вам.

9 января (суббота) – можно решаться на любые стрижки.

10 января (воскресенье) – решение посетить салон красоты лучше изменить.

11 января (понедельник) – не стоит ничего делать с волосами.

12 января (вторник) – особенно удачным решением будет короткая стрижка.

13 января (среда) – сегодня можно стричься, но подумайте несколько раз перед записью к парикмахеру.

14 января (четверг) – неблагоприятный день для любых бьюти-изменений.

15 января (пятница) – идеальное время для стрижки и окрашивания.

16 января (суббота) – кардинальные изменения прически помогут привлечь успех к карьерной сфере вашей жизни.

17 января (воскресенье) – день, когда стоит выделить на свою красоту время и средства.

18 января (понедельник) – после стрижки волосы будут расти очень медленно, начнут выпадать и их будет трудно укладывать.

19 января (вторник) – экспериментируйте со стилем прически, плетением, аксессуарами, но не стригите волосы.

20 января (среда) – смело перевоплощайтесь.

21 января (четверг) – обновление имиджа поможет почувствовать прилив новых сил.

22 января (пятница) – можно попробовать стрижку каскад и модное контрастное окрашивание передних локонов.

23 января (суббота) – не делайте никаких манипуляций с волосами.

24 января (воскресенье) – сегодня лучше не менять длину своих волос.

25 января (понедельник) – бьюти-трансформация привлечет внимание противоположного пола.

26 января (вторник) – по лунному календарю стрижек, поход к hair-стилисту сегодня – отличная идея.

27 января (среда) – можно обрезать секущиеся кончики, однако от прощания с большой длиной следует отказаться.

28 января (четверг) – благоприятный день для стрижки челки.

29 января (пятница) – идеальный день для экспериментов.

30 января (суббота) – не откладывайте стрижку на потом.

31 января (воскресенье) – стрижку лучше отложить.

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