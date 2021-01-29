Скачать
Пятница, 29.01.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Байден не сдерживал себя во время звонка Путину: раскрыты подробности
Байден не сдерживал себя во время звонка Путину: раскрыты подробности
Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине
Меньше выздоровевших и смертей: появились новые данные по коронавирусу в Украине
Настоящая зима: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные
Настоящая зима: появился актуальный прогноз погоды в Украине на выходные

Аксессуары ошибок не прощают: как необычно скомбинировать модные атрибуты (фото)

Аксессуары ошибок не прощают: как необычно скомбинировать модные атрибуты (фото)
Обновлено 09:31 Сегодня Телеграф Фото: instagram

Известный украинский дизайнер Андре Тан не против делиться полезными модными лайфхаками со своими почитательницами. Ранее модельер рассказал, как правильно выбрать пуховик на зиму.

На своей личной странице в соцсети Инстаграм Тан поделился необычными способами, которые помогут разнообразить любой образ с помощью стильных аксессуаров.

  • Все в тон

Набор "шарф, перчатки, шапка" одного цвета смотрится очень скучно. Поэтому Андре тАн советует поиграть с цветами и добавить акцентов.

андре тан

  • Черная сумка подходит ко всему

Нет ничего более странного, чем повседневная офисная сумка с вечерним платьем. Главное правило хорошего вкуса - уместность. Для каждой вещи есть свой контекст, и его нужно обязательно учитывать.

андре тан

Лучшие королевские образы герцогини Кейт Миддлтон (фото)

  • Золото и серебро носить по очереди

В моде сочетание несочетаемого: комбинируются даже спортивный и классический стиль. Поэтому попробуйте совместить серебро и золото в одном луке - это больше не под запретом. И не носите украшения из одного комплекта - слишком скучно.

андре тан

  • Ремень всегда и везде

"Я часто вижу луки, где ремень только мешает, особенно если он с громадной пряжкой. Тренируйте насмотренность. Лишние аксессуары - еще хуже, чем их полное отсутствие", - акцентировал дизайнер.

андре тан

  • Детская атрибутика

Ушки, рожки и бантики не выглядят мило. Лишняя инфантильность вам ни к чему. Главное правило: чем проще - тем лучше.

андре тан

Ранее "Телеграф" разбирался, что пытались донести американские политики своими луками на инаугурации Джо Байдена.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 178

Все по теме:

Стиль, Аксессуары, Андре Тан, Мода 2021.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Тазик, если начнет тошнить - у нас есть": акушер-гинеколог пригласила Софию Стужук в операционную
02 Коломойский передал привет Зеленскому: в повторном провале с назначением Витренко увидели знак
03 Экстренное появление Дубинского на "1+1" вызвало обсуждение в соцсетях: что произошло
04 Пропагандистка Симоньян во время поездки в Донецк наговорила на уголовную статью
05 В Украине заговорили о смене премьера: названы возможные варианты и сценарии
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Из-за непогоды без света остаются жители семи областей
Из-за непогоды без света остаются жители семи областей
ОАСК отменил новое правописание украинского языка: решение активно обсуждают в сети
ОАСК отменил новое правописание украинского языка: решение активно обсуждают в сети
Завтрак в номере и отсутствие уборки: Черняка удивили антиковидные правила обслуживания в Нью-Йорке
Завтрак в номере и отсутствие уборки: Черняка удивили антиковидные правила обслуживания в Нью-Йорке
На 97 году жизни умерла голливудская актриса Сисели Тайсон
На 97 году жизни умерла голливудская актриса Сисели Тайсон
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь