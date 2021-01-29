Аксессуары ошибок не прощают: как необычно скомбинировать модные атрибуты (фото)

Известный украинский дизайнер Андре Тан не против делиться полезными модными лайфхаками со своими почитательницами. Ранее модельер рассказал, как правильно выбрать пуховик на зиму.

На своей личной странице в соцсети Инстаграм Тан поделился необычными способами, которые помогут разнообразить любой образ с помощью стильных аксессуаров.

Все в тон

Набор "шарф, перчатки, шапка" одного цвета смотрится очень скучно. Поэтому Андре тАн советует поиграть с цветами и добавить акцентов.

Черная сумка подходит ко всему

Нет ничего более странного, чем повседневная офисная сумка с вечерним платьем. Главное правило хорошего вкуса - уместность. Для каждой вещи есть свой контекст, и его нужно обязательно учитывать.

Золото и серебро носить по очереди

В моде сочетание несочетаемого: комбинируются даже спортивный и классический стиль. Поэтому попробуйте совместить серебро и золото в одном луке - это больше не под запретом. И не носите украшения из одного комплекта - слишком скучно.

Ремень всегда и везде

"Я часто вижу луки, где ремень только мешает, особенно если он с громадной пряжкой. Тренируйте насмотренность. Лишние аксессуары - еще хуже, чем их полное отсутствие", - акцентировал дизайнер.

Детская атрибутика

Ушки, рожки и бантики не выглядят мило. Лишняя инфантильность вам ни к чему. Главное правило: чем проще - тем лучше.

Ранее "Телеграф" разбирался, что пытались донести американские политики своими луками на инаугурации Джо Байдена.