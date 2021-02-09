Скачать
Вторник, 09.02.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Итоги 9 февраля: непогода в Украине и новые цены на газ за январь
Как Украине войти в НАТО и почему членство Грузии - хороший пример для Киева
Как Украине войти в НАТО и почему членство Грузии - хороший пример для Киева
Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
Зарождение в Ухане маловероятно: эксперты прояснили, откуда взялся коронавирус
Арабский зонд впервые вышел на орбиту Марса: смотреть онлайн, как это было
Арабский зонд впервые вышел на орбиту Марса: смотреть онлайн, как это было

Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)

Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)
Обновлено 21:32 Сегодня Телеграф Фото: instagram grimes

Канадская певица, девушка и мать младшего сына предпринимателя Илона Маска Граймс (наст. имя - Клэр Буше) опубликовала на своей странице в Инстаграме новые фото со своим сыном с необычным именем X AE A-Xii. Внимание поклонников звезда привлекла не только снимком наследника самого богатого человека в мире, но и стильным нарядом.

На фото девушка демонстрирует пуховик, а также капюшон-косынку известного украинского бренда IENKI IENKI основателя марки Дмитрия Евенко.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by (@grimes)

Финальный штрих: Андре Тан рассказал, чем дополнить зимний образ (фото)

"Hustka Hood можно носить как шапку и как шарф, она водонепроницаемая и согреет вас с помощью легкого наполнителя из гусиного пуха", - пишут в Инстаграме бренда, ссылаясь на фото канадской звезды.

 
 
 
View this post on Instagram

A post shared by (@grimes)

Стоить добавить, что пуховики IENKI IENKI становятся известны во всем мире. В 2019 году самый первый веганский пуховик с наполнителем из переработанного пластика и устричных раковин украсил зимнюю обложку глянца Vogue Ukraine.

Напомним, что не так давно Илон Маск впервые показал лицо своего сына X AE A-Xii от певицы Граймс.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Татьяна Кармазина
Автор: Татьяна Кармазина Редактор ленты новостей
Просмотры: 252

Все по теме:

Стиль, Граймс, Илон Маск, Мода 2021, IENKI IENKI.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Притула ушел из руководства партии "Голос": источник раскрыл детали
02 Зеленский не может назначить нового премьера: раскрыты подробности
03 Достроят "Северный поток-2", но возьмут в ЕС? Преемник Меркель обескуражил планами насчет Украины
04 Эффект "ковидной руки": медики обнаружили побочные действия вакцины Moderna
05 Вертолетная площадка прямо в море и сосед Медведев: в Крыму нашли "дворец" Путина (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)
В России в Воркуте дороги посыпают мышьяком и свинцом: подробности (видео)
&quot;Русский, сдавайся!&quot; У офиса канала &quot;НАШ&quot; в Киеве жгут файеры (фото и видео)
"Русский, сдавайся!" У офиса канала "НАШ" в Киеве жгут файеры (фото и видео)
&quot;Какие кролики?&quot; В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от &quot;Спутника&quot;
"Какие кролики?" В Кремле обиделись на резкий отказ Зеленского от "Спутника"
Новый сайт &quot;президента&quot; Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Новый сайт "президента" Беларуси сломался из-за фото Лукашенко без усов: в сети смеются
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь