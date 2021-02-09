Девушка Илона Маска "засветилась" в пуховике украинского бренда (фото)

Канадская певица, девушка и мать младшего сына предпринимателя Илона Маска Граймс (наст. имя - Клэр Буше) опубликовала на своей странице в Инстаграме новые фото со своим сыном с необычным именем X AE A-Xii. Внимание поклонников звезда привлекла не только снимком наследника самого богатого человека в мире, но и стильным нарядом.

На фото девушка демонстрирует пуховик, а также капюшон-косынку известного украинского бренда IENKI IENKI основателя марки Дмитрия Евенко.

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"Hustka Hood можно носить как шапку и как шарф, она водонепроницаемая и согреет вас с помощью легкого наполнителя из гусиного пуха", - пишут в Инстаграме бренда, ссылаясь на фото канадской звезды.

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Стоить добавить, что пуховики IENKI IENKI становятся известны во всем мире. В 2019 году самый первый веганский пуховик с наполнителем из переработанного пластика и устричных раковин украсил зимнюю обложку глянца Vogue Ukraine.

Напомним, что не так давно Илон Маск впервые показал лицо своего сына X AE A-Xii от певицы Граймс.