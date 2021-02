Илон Маск впервые показал лицо своего малыша-сына (фото)

Американский основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск редко делится с поклонниками фотографиями из личной жизни, но недавно миллиардер решился впервые показать лицо своего младшего сына по имени X AE A-Xii.

Новая публикация была размещена на официальной странице Маска в Twitter.

"Второе последнее царство", - подписал фото американец.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV

— Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021