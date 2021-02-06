Илон Маск впервые показал лицо своего малыша-сына (фото)

Американский основатель и главный инженер компании SpaceX Илон Маск редко делится с поклонниками фотографиями из личной жизни, но недавно миллиардер решился впервые показать лицо своего младшего сына по имени X AE A-Xii.

Новая публикация была размещена на официальной странице Маска в Twitter.

"Второе последнее царство", - подписал фото американец.

The Second Last Kingdom pic.twitter.com/Je4EI88HmV — Elon Musk (@elonmusk) February 6, 2021

"Поиграй со мной, поговори по телефону позже", - шутят пользователи под новым фото.

Предпоследнее фото X AE A-Xii в Twitter Илона Маска датируется 21 июлем 2020 годом.

Das baby kann noch keinen löffel benutzen pic.twitter.com/UETqVIA4BP — Elon Musk (@elonmusk) July 21, 2020

Напомним, что мальчик появился на свет 4 мая прошлого года 2020. Изначально сына миллиардер и его девушка, канадская певица Граймс (наст. имя Клэр Буше) хотели назвать X Æ A-12 (Экс Эш Эй-Твелв), но позже скорректировали его на X Æ A-Xii.

От предыдущего брака у Илона Маска есть еще пятеро детей.

Ранее "Телеграф" писал, что певица Граймс подстригла своего сына в стиле сериала "Последнее королевство".