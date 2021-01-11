Девушка Илона Маска озадачила подписчиков реакцией на COVID-19 (фото)

32-летняя канадская певица Граймс (Grimes, наст. имя Клэр Буше - ред.), которая в 2020 году родила 49-летнему американскому миллиардеру Илону Маску сына, сообщила своим поклонникам, что заболела коронавирусной инфекцией.

Новостью исполнительница поделилась в сториз Инстаграма.

"Наконец-то подхватила ковид, но, что странно, я наслаждаюсь болезнью", - написала Граймс и разместил ссылку на популярную песню SZA - Good Days.

Однако Граймс не раскрыла никаких дополнительных подробностей о том, как она заразилась вирусом, или о симптомах COVID-19, которые она испытывала. Граймс также не сообщила, заразились ли Илон Маск и ее маленький сын этим вирусом или сдали ли на него тесты.

Многие пользователи сети восприняли такое утверждение критически, так как посчитали неуважением оставленные в публикации слова по отношению к людям, тяжело переносящим вирус: "Она наслаждается, а кто-то погибает"; "Замечательно, что у вас все хорошо. Но не стоит говорить о смертельном вирусе таким образом"; "Илон тоже счастлив?".

Генеральный директор SpaceX и Граймс впервые публично появились в качестве пары на Met Gala 2018 года. В мае прошлого года у пары родился первый ребенок. Они назвали своего сына X AE A-Xii.

У Маска также есть еще пятеро детей от первой жены Жюстин. Все его дети от первого брака - мальчики.

Ранее Маск превзошел основателя Amazon Джеффа Безоса и стал самым богатым человеком в мире.