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Обошла Facebook: акции компании Илона Маска выросли более чем на 7%

Обошла Facebook: акции компании Илона Маска выросли более чем на 7%
Обновлено 10:57 Сегодня Телеграф Фото: twitter Tesla

Компания американского предпринимателя, инженера и миллиардера Tesla Илона Маска, которого на днях признали самым богатым человеком в мире, в пятницу, 8 января, обошла Facebook по рыночной капитализации.

Об этом сообщает CNBC.

Акции Tesla продолжают расти и при закрытии биржи были на уровне 816 миллиардов долларов, продемонстрировав рост на более чем 7% за день. Компания Марка Цукерберга Facebook, тем временем, закрыла биржу с рыночной капитализацией в 763 миллиарда долларов.

Отмечается, что такой рост акций делает автомобильное предприятие Илона Маска пятой по величине компанией в ряде других компаний с большой капитализацией. Она лишь уступает Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet. Это резкий подъем Tesla за короткий период времени.

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В январе 2019 года Tesla стала первым американским автопроизводителем, акции которого котировались на бирже на сумму 100 миллиардов долларов. Всего через 10 месяцев компания превысила рыночную капитализацию в 500 миллиардов долларов. Акции выросли более чем на 700% в 2020 году.

В 2020 году Tesla выпустила рекордное количество автомобилей - 499 550.  Для увеличения объемов производства и продаж в настоящее время Маск строит новые заводы в Остине, Техас, и Бранденбурге, Германия.

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Facebook, Tesla, Илон Маск.

Автор:

Телеграф
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